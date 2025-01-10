الحرائق تنقل مباراة في الدوري الأميركي



لوس أنجلوس (د ب أ)



أعلنت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية نقل مباراة لوس أنجلوس رامز ضد مينيسوتا فايكنجز في الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الوطني إلى ولاية أريزونا المجاورة.

ويأتي القرار بسبب الحرائق المدمرة التي اندلعت مؤخراً في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وذكر اتحاد كرة القدم الأميركية أن قرار نقل المباراة، التي كانت مقررة الاثنين الماضي، جاء بعد اندلاع حريق آخر في المدينة الأميركية.

ومن المقرر الآن أن تقام المباراة بين لوس أنجلوس رامز ومينيسوتا فايكنجز على استاد (ستيت فارم)، وهو الملعب الرئيسي لفريق أريزونا كاردينالز، والذي سبق أن احتضن مباراة (سوبر بول) لعام 2023.

وبررت الرابطة هذه الخطوة بمخاوف تتعلق بجودة الهواء في لوس أنجلوس والعبء الثقيل بالفعل الملقى على كاهل الشرطة ورجال الإطفاء.

وأثرت الحرائق بالفعل على جدول مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني، حيث تم تأجيل مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد ضيفه شارلوت هورنتس، والتي كانت مقررة الخميس.

وفي دوري الهوكي الوطني، تقرر عدم إقامة مباراة لوس أنجلوس كينجز مع ضيفه كالجاري فليمز، كما هو مخطط لها في وسط مدينة لوس أنجلوس أيضاً.