البطائح.. «الفرحة الأولى» في «الديار»

علي معالي (أبوظبي)



انتزع البطائح الفوز الأول على ملعبه، والثاني هذا الموسم، بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية، والتي جعلت «الراقي» يدخل إلى «المنعطف الصعب»، باحتلال المركز قبل الأخير، ولكن جاءت «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتمنح الفريق قدراً من الأمان برصيد 8 نقاط، وتفوق البطائح على العروبة بهدف، فيما يعود انتصاره الأول إلى مباراة دبا الحصن.

سبق مباراة البطائح والعروبة، قرار إدارة النادي بإسناد مهمة قيادة الفريق إلى المدرب محمد الرئيسي الذي نجح في توظيف اللاعبين، ووضع الخطة المناسبة

واستعاد الكاميروني أناتولي أبانج نغمة التهديف، عندما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، كما أن الفوز يعد تاريخياً في اللقاء الأول البطائح والعروبة في «الاحتراف».