25 عاماً على تأسيس نادي العين للشطرنج



العين (وام)



أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التزام النادي برسالته في تعزيز الشطرنج كأداة للتنمية الذهنية والثقافية، وتحقيق الإنجازات العالمية.

وأوضح، في تصريح اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس النادي «اليوبيل الفضي»، أن نادي العين حقق نتائج ملموسة منذ تأسيسه؛ بفضل جهود مجالس الإدارات السابقة، والفرق التنفيذية، والفنية، بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين، بما يتماشى مع رؤيته، واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير منظومة الرياضة في الدولة.

من جانب آخر، كشف نادي العين بهذه المناسبة عن أبرز إنجازاته السابقة، من بينها فوزه ببطولة العالم لفرق الشطرنج السريع 2024 في كازاخستان، كأول نادٍ عربي يحقق هذا اللقب، وتتويج اللاعبة وافية درويش المعمري بلقب بطولة آسيا الفردية للشطرنج الخاطف للسيدات «فئة الهواة»، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

كما أكد توقيع شراكات خارجية مع أندية شطرنج كبرى، وأخرى محلية مع 22 مدرسة في مدينة العين، وجامعة الإمارات، وأندية الجاليات، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، مثل ملتقى العين لشطرنج المدارس ورياض الأطفال»، و«جلوبال موف» و«العين أوفرسيز»، ومسابقة حل مسائل الشطرنج خلال شهر رمضان الماضي بمشاركة أكثر من 30 ألف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم.

وذكر البيان أن المنصات الرقمية للنادي شهدت نمواً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في إبراز مكانته عالمياً، كما نظم العديد من الفعاليات، بما في ذلك يوم العلم، ومهرجانات الفصول الأربعة، ومهرجان الثاني من ديسمبر.