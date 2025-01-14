الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

25 عاماً على تأسيس نادي العين للشطرنج

25 عاماً على تأسيس نادي العين للشطرنج
14 يناير 2025 20:00

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
16 لاعباً ولاعبة يمثلون «شطرنج الإمارات» في «الكويت الدولي»
اتحاد الشطرنج يعلن تنظيم 15 بطولة في 2025


أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التزام النادي برسالته في تعزيز الشطرنج كأداة للتنمية الذهنية والثقافية، وتحقيق الإنجازات العالمية.
وأوضح، في تصريح اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس النادي «اليوبيل الفضي»، أن نادي العين حقق نتائج ملموسة منذ تأسيسه؛ بفضل جهود مجالس الإدارات السابقة، والفرق التنفيذية، والفنية، بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين، بما يتماشى مع رؤيته، واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير منظومة الرياضة في الدولة. 
من جانب آخر، كشف نادي العين بهذه المناسبة عن أبرز إنجازاته السابقة، من بينها فوزه ببطولة العالم لفرق الشطرنج السريع 2024 في كازاخستان، كأول نادٍ عربي يحقق هذا اللقب، وتتويج اللاعبة وافية درويش المعمري بلقب بطولة آسيا الفردية للشطرنج الخاطف للسيدات «فئة الهواة»، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.
كما أكد توقيع شراكات خارجية مع أندية شطرنج كبرى، وأخرى محلية مع 22 مدرسة في مدينة العين، وجامعة الإمارات، وأندية الجاليات، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، مثل ملتقى العين لشطرنج المدارس ورياض الأطفال»، و«جلوبال موف» و«العين أوفرسيز»، ومسابقة حل مسائل الشطرنج خلال شهر رمضان الماضي بمشاركة أكثر من 30 ألف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم.
وذكر البيان أن المنصات الرقمية للنادي شهدت نمواً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في إبراز مكانته عالمياً، كما نظم العديد من الفعاليات، بما في ذلك يوم العلم، ومهرجانات الفصول الأربعة، ومهرجان الثاني من ديسمبر.

نادي العين للشطرنج
الشطرنج
نادي العين للثقافة والشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
آخر الأخبار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
علوم الدار
سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
اليوم 21:51
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام محمد بن زايد.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 21:50
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
علوم الدار
ملتقى المزارعين الخامس يعزز التنمية الزراعية الوطنية المستدامة
اليوم 21:41
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"
اليوم 21:36
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
علوم الدار
"تدوير" تطلق أول برنامج لمجلس وسفراء الشباب
اليوم 21:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©