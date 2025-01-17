ريال مدريد يكمل عقد ربع نهائي كأس إسبانيا

مدريد (أ ف ب)



تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على سلتا فيجو 5-2 بعد التمديد ضمن دور الـ16.

وخاض ريال مباراته الأولى، منذ سقوطه الكبير أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-5 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية الأسبوع الماضي في جدة.

وانتزع ريال مدريد التقدم 2-0 عن طريق نجميه الفرنسي كيليان مبابي (37)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (48)، لكن سلتا فيجو فاجأه بهدفين متأخرين عن طريق الإيفواري جوناثان بامبا (83)، وماركوس ألونسو (91 من ركلة جزاء) ليفرض التمديد.

إلا أن ريال انتفض في الشوط الإضافي الثاني بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها البرازيلي الشاب أندريك (108 و119) والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (112)، ويعود «الريال» لاستئناف حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي بمواجهة لاس بالماس الأحد.

ويحتل الريال المركز الثاني في «الليجا» بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو المتصدر (44 نقطة مقابل 43).

من ناحية أخرى، أطاح أوساسونا بأتلتيك بلباو حامل اللقب بفوزه المثير عليه 3-2 على ملعب سان ماميس، كما تأهل ريال سوسيداد إلى دور الثمانية، بفوزه على رايو فايكانو 3-1.

وكان برشلونة وليجانيس وخيتافي وأتلتيكو مدريد وفالنسيا قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي، بفوز الاول على ضيفه ريال بيتيس 5-1، والثاني على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3-2، والثالث على مضيفه بونتيفيدرا من الثالثة 1-0، والرابع على مضيفه إلتشي من الثانية 4-0 والخامس على مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة 2-0.