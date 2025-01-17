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الرياضة

كفاراتسخيليا.. الوداع لنابولي!

كفاراتسخيليا.. الوداع لنابولي!
17 يناير 2025 11:53

 
باريس (أ ف ب)

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ودع المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ناديه الحالي نابولي عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستجرام»، في ضوء حديث وسائل الإعلام عن إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال الجناح الأيسر البالغ 23 عاماً، دون أن يشير إلى وجهته المستقبلية «الأمر صعب بالنسبة لي، ولكن حان وقت الوداع».
واعترف كفاراتسخيليا الذي نشر فيديو يلقي فيه الضوء عن محطات عدة له في مدينة نابولي، والذي لعب دوراً بارزاً في قيادة النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي في عام 2023، واختير حينها أفضل لاعب في الموسم، بأنه عاش «لحظات لا تصدق»، و«مشاعر غير عادية».
وأكد اللاعب الجورجي متوجهاً للنادي الذي لعب معه منذ يوليو 2022 أنه كان «شرفاً عظيماً أن يرتدي قميصه، أقول وداعاً لكم، لكنكم ستبقون دائماً في قلبي».
كما تقدم كفاراتسخيليا بتحية إلى أسطورة النادي، والمنتخب الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.
وأفادت تقارير إعلامية بأنّ سان جيرمان يجري مفاوضات على قدم وساق لضم كفاراتسخيليا، بعدما عرف أنه سبق أن أعلن أنتونيو كونتي مدرب نابولي، أن مهاجمه الجورجي طلب الرحيل عن النادي.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
باريس سان جيرمان
مارادونا
كفاراتسخيليا
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