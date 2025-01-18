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الرياضة

كفاراتسخيليا «الجورجي الأول» في سان جيرمان

كفاراتسخيليا «الجورجي الأول» في سان جيرمان
18 يناير 2025 10:23

 
باريس (أ ف ب)

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تعاقد باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بعقد يمتد حتى 2029، وفقا لما أعلن نادي العاصمة.
وقال سان جيرمان في بيان «يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن التوقيع مع كفاراتسخيليا، الجناح البالغ 23 عاماً، الذي سيرتدي القميص رقم 7، ليصبح بذلك أول لاعب جورجي في تاريخ النادي».
ووصف القطري ناصر الخليفي رئيس النادي في البيان، كفاراتسخيليا بأنه «أحد أكثر اللاعبين إثارة في كرة القدم العالمية»، مشيراً إلى أنه «يقاتل من أجل الفريق قبل كل شيء»، في إشارة إلى المشروع الجديد للنادي الأقل تركيزاً على النجوم.
من جانبه، قال كفاراتسخيليا «إنه حلم أن أكون هنا، قيل لي الكثير من الأشياء الإيجابية عن باريس سان جيرمان، أشعر بفخر بالانضمام إلى هذا النادي الكبير، وأتطلع بشدة إلى ارتداء ألواني الجديدة».
وجاء الانتقال بعد 24 ساعة من إعلان كفاراتسخيليا خروجه من نابولي عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستجرام»، قائلاً «الأمر صعب بالنسبة لي، ولكن حان وقت الوداع».
لعب الجورجي دوراً بارزاً في قيادة النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي في عام 2023، للمرة الأولى منذ 33 عاماً، واختير حينها أفضل لاعب في الموسم.
سجل 30 هدفاً، وقدم 29 تمريرة حاسمة في 107 مباريات مع نابولي ضمن مختلف المسابقات.
ويرتدي كفاراتسخيليا رقم نجم سان جيرمان السابق، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لوسائل إعلامية، تُقدر قيمة الصفقة بـ70 إلى 80 مليون يورو، علماً أن سان جيرمان حاول في العام الماضي التعاقد مع اللاعب الجورجي الدولي الذي كان سينتهي عقده في 2027، لكن نابولي رفض.
ولم يبرز كفاراتسخيليا كثيراً في الموسمين الماضيين، إذ اكتفى بتسجيل 11 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 45 مباراة، ضمن مختلف المسابقات في 2023-2024، كما سجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة هذا الموسم.
وسيعزز الجناح الجورجي الخط الهجومي لسان جيرمان الذي من المرتقب أن يغادره المهاجم راندال كولو مواني إلى يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الحالي.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كفاراتسخيليا
نابولي
كيليان مبابي
ريال مدريد
يوفنتوس
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