الأهلي وبيراميدز.. «دقات العاشرة»

القاهرة (أ ف ب)



تخطف مباراة القمة التي تجمع الأهلي ثاني الترتيب مع بيراميدز صاحب الصدارة الأضواء، في الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يسعى الأهلي المتعثر في الفترة الأخيرة لاستعادة ثقة جماهيره، فيما يأمل بيراميدز في تعزيز موقعه في المقدمة، ومواصلة حلم تحقيق اللقب للمرة الأولى.

وتنطلق الجولة العاشرة الأحد، وتتجه كل الأضواء إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستقبل الأهلي بيراميدز في مواجهة مرتقبة بين متصدري الترتيب.

وتأتي مباراة الأحد في ظل حالة من التعثر التي يعيشها الأهلي، حيث فقد الفريق 8 نقاط في 9 مباريات بالدوري هذا الموسم، بعدما تعادل في 4، كان آخرها الأربعاء 1-1 مع فاركو بالإسكندرية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز.

ولم يكن التعادل أمام فاركو إلا حلقة في سلسلة العروض المتذبذبة للأهلي، الذي خسر قبلها بأيام في القاهرة من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 2-1 ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

وأدت هذه النتائج لحالة من الغضب لدى جماهير الأهلي، والتي عبرت عن عدم رضاها عن فشل إدارة الفريق في إبرام أي صفقات شتوية، خصوصاً مع الإصابات التي ضربت عدداً كبيراً من لاعبي الفريق أبرزهم الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم، بالإضافة لهداف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي.

كما رحل عن الفريق هذا الشهر الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، والمهاجم محمود عبد المنعم «كهربا» إلى الاتحاد الليبي.

إدارة الأهلي تحركت متأخراً، لتعلن عن ضم مصطفى العش مدافع زد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع المهاجم السلوفيني جراديشار قادماً من فيهيرفار المجري في محاولة لحل الأزمة الهجومية التي ضربت الفريق.

ولم يكشف الفريق الأحمر عن إمكانية مشاركة الثنائي الجديد أمام بيراميدز الأحد.

من جانبه، يعيش بيراميدز فترة جيدة، حيث ضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، واعتلى صدارة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، كان آخرها على زد بهدف.

ويأمل الفريق الذي حقق أول لقب في تاريخه بالتتويج بكأس مصر الموسم الماضي في مواصلة مشواره وتحقيق حلم الفوز بالدوري للمرة الأولى.

وتشهد الجولة العاشرة مواجهة مهمة أخرى حين يستقبل الزمالك الجونة على استاد القاهرة الإثنين.

وتراجع الزمالك للمركز الثالث بخسارته المفاجئة أمام مودرن سبورت بهدف الخميس، فيما تراجع الجونة للمركز الأخير في المسابقة، بعدما خسر مبارياته الأربع الأخيرة ولم يحقق سوى فوز وحيد منذ بداية الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة في ظل أزمات إدارية تطارد الفريق، خصوصاً فيما يتعلق بالتجديد لعدد من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وبالتحديد نجم الفريق أحمد سيد «زيزو» الذي تلقى عدة عروض للرحيل دون تحديد موقفه النهائي، سواء بالتجديد أو الرحيل في الفترة الحالية. كما تأكد غياب لاعب الزمالك التونسي حمزة المثلوثي، حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة مودرن.