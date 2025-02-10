ريال مدريد بلا دفاع.. الإصابات تضرب الملكي قبل مواجهة السيتي



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه ريال مدريد أزمة دفاعية حادة قبل رحلته إلى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، بعد استبعاد مدافع خامس بسبب الإصابة، ويعاني ريال مدريد بالفعل من غياب الثنائي داني كارفاخال، وإيدر ميليتاو بسبب الإصابة لفترة طويلة، بينما تعرض الثنائي المخضرم أنطونيو روديجر وديفيد ألابا لإصابات جديدة في الأسبوعين الماضيين.

وربما يكون روديجر أحد المرشحين لخوض مباراة الإياب، لكن كارلو أنشيلوتي يواجه خطاً دفاعياً جديداً ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وكان من المقرر أن يضم هذا الدفاع الجناح لوكاس فاسكيز كظهير مؤقت، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة ولن يسافر إلى مانشستر.

ويترك أوريليان تشواميني واللاعب الشاب راؤول أسينسيو كثنائي محتمل في قلب الدفاع في ملعب الاتحاد، مع لعب فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر في مباراة الديربي، يوم السبت، أمام أتلتيكو مدريد، وفاسكيز في مركز الظهير الأيمن قبل أن يخرج بسبب إصابته.

وقد يلعب فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن طوارئ بدلاً منه مع وجود جاكوبو رامون البالغ من العمر 20 عامًا كخيار آخر في الدفاع.

ومن المتوقع أن يعود ألابا وروديجر إلى الملاعب في نهاية فبراير، في حين تقام مباراة الإياب في البرنابيو في 18 فبراير.

في المقابل، يعاني مان سيتي من بعض الغيابات، حيث تعرض نيكو جونزاليس لإصابة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، وانضم إلى قائمة متزايدة من الغائبين والتي تشمل؛ رودري، وأوسكار بوب، وناثان آكي، وجيريمي دوكو، والحارس إيدرسون.