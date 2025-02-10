الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد بلا دفاع.. الإصابات تضرب الملكي قبل مواجهة السيتي

ريال مدريد بلا دفاع.. الإصابات تضرب الملكي قبل مواجهة السيتي
10 فبراير 2025 18:50


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تعرف على مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
هالاند ومبابي بالأرقام.. من يحسم قمة دوري الأبطال؟


يواجه ريال مدريد أزمة دفاعية حادة قبل رحلته إلى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، بعد استبعاد مدافع خامس بسبب الإصابة، ويعاني ريال مدريد بالفعل من غياب الثنائي داني كارفاخال، وإيدر ميليتاو بسبب الإصابة لفترة طويلة، بينما تعرض الثنائي المخضرم أنطونيو روديجر وديفيد ألابا لإصابات جديدة في الأسبوعين الماضيين.
وربما يكون روديجر أحد المرشحين لخوض مباراة الإياب، لكن كارلو أنشيلوتي يواجه خطاً دفاعياً جديداً ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وكان من المقرر أن يضم هذا الدفاع الجناح لوكاس فاسكيز كظهير مؤقت، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة ولن يسافر إلى مانشستر.
ويترك أوريليان تشواميني واللاعب الشاب راؤول أسينسيو كثنائي محتمل في قلب الدفاع في ملعب الاتحاد، مع لعب فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر في مباراة الديربي، يوم السبت، أمام أتلتيكو مدريد، وفاسكيز في مركز الظهير الأيمن قبل أن يخرج بسبب إصابته.
وقد يلعب فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن طوارئ بدلاً منه مع وجود جاكوبو رامون البالغ من العمر 20 عامًا كخيار آخر في الدفاع.
ومن المتوقع أن يعود ألابا وروديجر إلى الملاعب في نهاية فبراير، في حين تقام مباراة الإياب في البرنابيو في 18 فبراير.
في المقابل، يعاني مان سيتي من بعض الغيابات، حيث تعرض نيكو جونزاليس لإصابة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، وانضم إلى قائمة متزايدة من الغائبين والتي تشمل؛ رودري، وأوسكار بوب، وناثان آكي، وجيريمي دوكو، والحارس إيدرسون.

ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
دوري الأبطال
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
اليوم 13:13
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©