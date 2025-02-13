الجمعة 14 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام يعادل ميسي وهالاند في «أبطال أوروبا»

بيلينجهام يعادل ميسي وهالاند في «أبطال أوروبا»
13 فبراير 2025 10:55

 
معتز الشامي (أبوظبي)


استعاد الإنجليزي جود بيلينجهام «مشهد التألق» مع ريال مدريد، وأثبت قدرته على حسم أصعب المباريات في اللحظات الحاسمة، بهدف الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في «الشامبيونزليج». 

أخبار ذات صلة
مدرب أرسنال يتحدث عن «الحدث المنتظر»!
أنشيلوتي: لا أشعر بالقلق من انتقال فينيسيوس إلى السعودية

ومنذ ظهوره في برمنجهام، قبل الانتقال إلى دورتموند، تحدى بيلينجهام عمره بالتألق على أعلى مستوى، ومغامراته في «أبطال أوروبا» في سن 21 عاماً تصنفه بين بعض من أفضل اللاعبين في التاريخ الحديث.
وسجل إيرلينج هالاند «19 مباراة»، وليونيل ميسي «33 مباراة» 26 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، قبل عيد ميلادهما الثاني والعشرين، وعادل بيلينجهام «42 مباراة» بحصاد «16 هدفاً و16 تمريرة حاسمة» هذا الرقم بهدفه الحاسم أمام مانشستر سيتي.
لكن المهاجم النرويجي وصل إلى هذا الرقم في 14 مباراة أقل من مهاجم برشلونة الأسطوري، لذا فهو يحتل مرتبة أعلى من ميسي وبيلينجهام.
ويعد بيلينجهام اللاعب الوحيد في قائمة العشرة الأوائل الذي يمكنه إضافة المزيد إلى حصيلته هذا الموسم، حيث يبلغ 22 عاماً في يونيو المقبل، بعد نهائي «أبطال أوروبا».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
مانشستر سيتي
جود بيلينجهام
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
علوم الدار
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
اليوم 20:55
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
الرياضة
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
اليوم 21:11
بني ياس يكسب عجمان
الرياضة
بني ياس يكسب عجمان
اليوم 21:09
زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الأخبار العالمية
زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©