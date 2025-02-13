بيلينجهام يعادل ميسي وهالاند في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



استعاد الإنجليزي جود بيلينجهام «مشهد التألق» مع ريال مدريد، وأثبت قدرته على حسم أصعب المباريات في اللحظات الحاسمة، بهدف الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في «الشامبيونزليج».

ومنذ ظهوره في برمنجهام، قبل الانتقال إلى دورتموند، تحدى بيلينجهام عمره بالتألق على أعلى مستوى، ومغامراته في «أبطال أوروبا» في سن 21 عاماً تصنفه بين بعض من أفضل اللاعبين في التاريخ الحديث.

وسجل إيرلينج هالاند «19 مباراة»، وليونيل ميسي «33 مباراة» 26 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، قبل عيد ميلادهما الثاني والعشرين، وعادل بيلينجهام «42 مباراة» بحصاد «16 هدفاً و16 تمريرة حاسمة» هذا الرقم بهدفه الحاسم أمام مانشستر سيتي.

لكن المهاجم النرويجي وصل إلى هذا الرقم في 14 مباراة أقل من مهاجم برشلونة الأسطوري، لذا فهو يحتل مرتبة أعلى من ميسي وبيلينجهام.

ويعد بيلينجهام اللاعب الوحيد في قائمة العشرة الأوائل الذي يمكنه إضافة المزيد إلى حصيلته هذا الموسم، حيث يبلغ 22 عاماً في يونيو المقبل، بعد نهائي «أبطال أوروبا».