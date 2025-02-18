شباب الأهلي يطلب بطاقة العبور أمام الوحدات الأردني

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع شباب الأهلي للعبور إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا 2، عندما يلتقي الوحدات الأردني، في إياب الدور الثاني عند الثامنة مساءً على استاد راشد في دبي، ويدخلها «الفرسان» متسلحاً بميزة تفوقه في لقاء الذهاب خارج الديار بهدفين.

ويمر شباب الأهلي بفترة إيجابية، بعدما بلغ المباراة رقم 22 على التوالي دون أي خسارة في جميع المسابقات، وهو الذي يقدم مستويات تصاعدية في البطولة الآسيوية تحديداً، بقياده الإيراني سردار أزمون، هدافه هذا الموسم في جميع المسابقات، وفي هذه البطولة تحديداً برصيد 6 أهداف.

ويتطلع البرتغالي لويس سوزا، مدرب الفريق، للاستفادة من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق ما بين المباراتين، وذلك بعدما منحت رابطة المحترفين، فريقي شباب الأهلي والشارقة، دعماً في مشاركتهما الآسيوية، بتأجيل مباراتيهما في الجولة الماضية ضمن دوري أدنوك للمحترفين.

ويواصل سوزا، المداورة بشكل يضمن التوازن في صفوف الفريق، مع الاعتماد على بعض الأسماء التي تشكل الدعامة الأساسية في التشكيلة، ومنهم سعيد عزت الله في وسط الميدان، ورينان فيكتور في الدفاع، والحارس حمد المقبالي، مع العديد من بقية الأسماء التي تقدم مستويات مميزة، ومنهم المهاجم ماتياس ليما الذي سجل 5 أهداف في البطولة الآسيوية.

ويدرك شباب الأهلي، أن منافسه الوحدات يخوض اللقاء بشعار «غريق لا يخشى البلل»، مما يجعله يتطلع لخوض لقاء مفتوح بهدف تعويض الخسارة ذهاباً، وهو الذي يستعد لهذه المباراة بقيادة المدرب رأفت علي بكل جدية، ووصل باكراً إلى أرض الدولة منذ ليلة يوم الأحد، وبدأ تدريباته منذ يوم الاثنين للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية، ومحاولة تعويض الغيابات في صفوفه.

يذكر أن الفريقين التقيا الموسم الماضي على استاد راشد في لقاء الدور المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وتفوق «الفرسان» بثلاثية نظيفة.