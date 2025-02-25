الأربعاء 26 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة وأتلتيكو يجددان الذكريات بعد غياب 8 سنوات!

برشلونة وأتلتيكو يجددان الذكريات بعد غياب 8 سنوات!
25 فبراير 2025 09:21

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
9 أهداف تفصل مبابي عن «الرقم الصامد» منذ 33عاماً!
إعلان عقوبة مدرب ليفربول بعد أحداث «ديربي المرسيسايد»

يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على الملعب الأولمبي في مونتجويك، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ويدخل الفريقان المباراة وهما يتنافسان على لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق الكتالوني حالياً ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل الفريق المدريدي المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة.
ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة جيدة من أجل الانطلاق في مشوارهما في البطولة، والتي سيتم حسمها في الثاني من أبريل المقبل، وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الإسباني وفاز فيها فريق سيميوني بنتيجة 2-1.
ووصل برشلونة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على بارباسترو وريال بيتيس وفالنسيا، وفي الدوري الإسباني، فاز فريق هانسي فليك على لاس بالماس 2-0 في الجولة الماضية، ليظل في صدارة الدوري، بينما كان طريق أتلتيكو مدريد للوصول إلى الدور نصف النهائي أطول، حيث أقصي فريق مدريد كل من فيك، كاسيرينو، ماربيا، إلتشي، وخيتافي.
وفي الدوري الإسباني، فاز في الجولة الماضية على فالنسيا 3-0، ويحتل حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب.
ومرت 8 سنوات منذ آخر لقاء بين أتلتيكو وبرشلونة في كأس الملك، والذي كان في موسم 2016-2017، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين في تلك المناسبة، وقد مر وقت أطول منذ أن أقصى أتلتيكو برشلونة من الكأس، فقد حدث ذلك آخر مرة في عام 2000، بعد فوز «الأتليتي» بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون، ثم خسر برشلونة مباراة الإياب أيضاً بثلاثية لرفضه خوضه المباراة بسبب الغيابات التي كان يعاني منها وقتها، ما منح أتلتيكو الفوز بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين.
التقى الفريقان في كأس الملك، في 47 مباراة، فاز فيها برشلونة في 22 مواجهة، وتفوق أتلتيكو في 16 مباراة، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، ونجح برشلونة في تسجيل 93 هدفاً بمرمى الأتلتي، بينما أحرز الأخير 71 هدفاً.
توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 31 مرة، في حين توج أتلتيكو مدريد بالبطولة 10 مرات.

برشلونة
أتلتيكو مدريد
كأس ملك إسبانيا
هانسي فليك
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
الرياضة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
اليوم 20:49
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
الرياضة
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
اليوم 20:46
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
علوم الدار
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
اليوم 20:45
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
علوم الدار
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
اليوم 20:41
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
الرياضة
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©