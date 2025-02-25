برشلونة وأتلتيكو يجددان الذكريات بعد غياب 8 سنوات!

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على الملعب الأولمبي في مونتجويك، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ويدخل الفريقان المباراة وهما يتنافسان على لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق الكتالوني حالياً ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل الفريق المدريدي المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة جيدة من أجل الانطلاق في مشوارهما في البطولة، والتي سيتم حسمها في الثاني من أبريل المقبل، وكانت المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الإسباني وفاز فيها فريق سيميوني بنتيجة 2-1.

ووصل برشلونة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على بارباسترو وريال بيتيس وفالنسيا، وفي الدوري الإسباني، فاز فريق هانسي فليك على لاس بالماس 2-0 في الجولة الماضية، ليظل في صدارة الدوري، بينما كان طريق أتلتيكو مدريد للوصول إلى الدور نصف النهائي أطول، حيث أقصي فريق مدريد كل من فيك، كاسيرينو، ماربيا، إلتشي، وخيتافي.

وفي الدوري الإسباني، فاز في الجولة الماضية على فالنسيا 3-0، ويحتل حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب.

ومرت 8 سنوات منذ آخر لقاء بين أتلتيكو وبرشلونة في كأس الملك، والذي كان في موسم 2016-2017، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين في تلك المناسبة، وقد مر وقت أطول منذ أن أقصى أتلتيكو برشلونة من الكأس، فقد حدث ذلك آخر مرة في عام 2000، بعد فوز «الأتليتي» بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون، ثم خسر برشلونة مباراة الإياب أيضاً بثلاثية لرفضه خوضه المباراة بسبب الغيابات التي كان يعاني منها وقتها، ما منح أتلتيكو الفوز بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين.

التقى الفريقان في كأس الملك، في 47 مباراة، فاز فيها برشلونة في 22 مواجهة، وتفوق أتلتيكو في 16 مباراة، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، ونجح برشلونة في تسجيل 93 هدفاً بمرمى الأتلتي، بينما أحرز الأخير 71 هدفاً.

توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 31 مرة، في حين توج أتلتيكو مدريد بالبطولة 10 مرات.