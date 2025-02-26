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الرياضة

الوحدة والعين.. «سباق الثالث» في «الكلاسيكو 32»

الوحدة والعين.. «سباق الثالث» في «الكلاسيكو 32»
27 فبراير 2025 02:14

معتصم عبدالله (دبي)

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يتصدر «الكلاسيكو» بين الوحدة وضيفه العين واجهة اليوم الثاني لمباريات «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، التي تشهد أيضاً مباراتي البطائح وكلباء، وعجمان والنصر، على أن تستكمل الجولة غداً بمباريات العروبة والشارقة، الجزيرة ودبا الحصن، وشباب الأهلي وبني ياس.
ويبرز في لقاء «الكلاسيكو» المنتظر على استاد آل نهيان، الصراع المحتدم بين القطبين على «المركز الثالث»، في ظل التقارب الكبير في النقاط بين الفريقين، حيث يحتل «الزعيم» المركز الثالث حالياً برصيد 29 نقطة من 17 مباراة، مقابل 28 نقطة لـ«العنابي» صاحب الترتيب الرابع، ولكن من 16 مباراة، وله «مؤجلة» من «الجولة 16» أمام شباب الأهلي تُقام في أبريل المقبل.
وتحمل القمة المرتقبة «الرقم 32» في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق العين برصيد 16 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للوحدة، آخرها في مباراة الدور الأول، ضمن الموسم الحالي 2024- 2025، بنتيجة 2-1 على استاد هزاع بن زايد، وشهدت الجولة الماضية للدوري فوز «العنابي» أمام بني ياس 3-0، فيما خسر «الزعيم» أمام مضيفه الوصل 0-1.
وفي مباراة ثانية، يلتقي البطائح صاحب «المركز 12» برصيد 15 نقطة، ضيفه كلباء «التاسع» وله 21 نقطة، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ويدخل «الراقي» مواجهة الليلة مدفوعاً بمعنويات فوزه في «الديربي» أمام مضيفه الشارقة 1-0 في الجولة الماضية، في الوقت الذي خسر فيه «النمور» مباراتين على التوالي أمام العين 1-3، وخورفكان 0-1، ويعود آخر انتصار لكلباء على حساب الشارقة أيضاً 2-1 في «الجولة 15».
ويستضيف استاد راشد بن سعيد في عجمان، مواجهة «البرتقالي» الثامن برصيد 22 نقطة، أمام ضيفه النصر «السابع»، وله 26 نقطة في مواجهة على «وسط الترتيب»، والتقى الفريقان في 25 مواجهة سابقة في «دوري المحترفين»، تفوق «العميد» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لـ «البرتقالي»، وتعادلا في 6 مباريات.

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