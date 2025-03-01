تفاصيل «سرية» في عقد نجم نابولي مع سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت مصادر صحفية إيطالية النقاب عن وجود تفاصيل غير معلنة في عقد الجناح الجورجي خيفيتشا كفاراستخيليا «24عاماً»، المنتقل خلال «الميركاتو الشتوي» الأخير من نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت المصادر نفسها، إن مبلغ الـ70 مليون يورو الذي تم الإعلان عنه ثمناً للصفقة لم يكن دقيقاً، وإن اللاعب كلف سان جيرمان مبلغاً أكبر، وتحديداً 80 مليون يورو، ما أثار تساؤلات من جانب بعض أندية الدوري الفرنسي، حول ما إذا كان هذا الرقم يؤدي إلى تجاوز«الباريسي» لـ«سقف الرواتب».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مفاوضات سان جيرمان حول سعر كفاراتسخيليا كانت مع أوريليو دي لورينتوس رئيس نابولي شخصياً، لكي يوافق على رحيل اللاعب، نظراً لأن أنطونيو كونتي المدير الفني كان متمسكاً باستمراره مع الفريق.

وأوضحت نفس المصادر أن سان جيرمان لجأ إلى طريقة دفع ذكية حتى لا يقع تحت طائلة قواعد «اللعب المالي غير النظيف» وتجاوز «سقف الرواتب».

وتتمثل هذه الطريقة في تقسيم المبلغ على دفعات أو «أقساط»، حيث حصل نابولي في يناير الماضي على 24 مليون يورو فقط، أما الـ 56 مليون يورو المتبقية من مبلغ ال80 مليون يورو، تم تقسيمها على 4 مراحل، كل منها 14مليون يورو، على الأشهر القادمة.

ويسمح هذا التوزيع لسان جيرمان بإدارة نفقاته ومصروفاته بصورة أفضل، بحيث لا تُعرضه لتجاوز«سقف الرواتب»، أو مخالفة قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بل تؤكد احترامه لها.

وإذا كان كفاراستيخليا انتقل إلى سان جيرمان وحل مشكلته، حيث كان يرغب في الانتقال منذ الموسم الماضي، فإن نابولي يواجه من الآن وحتى«الميركاتو الصيفي» القادم تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية إيجاد بديل للنجم الجورجي في مستواه على الأقل، على أن يلجأ لتقليد سان جيرمان في طريقة دفع مقابل الصفقة من خلال «أقساط»، وهو احتمال غير مؤكد.

جدير بالذكر أن كفاراستيخليا، المولود في 12 فبراير2001، يتألق مع سان جيرمان من أول مباراة شارك فيها، وأثبت أنه صفقة ناجحة، إذ تأقلم سريعاً جداً على أسلوب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ«الباريسي»، لدرجة أنه استطاع أن يحصل على لقب «رجل المباراة» خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أوليمبيك ليون، في الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز سان جيرمان 3-2.