الإمارات تتصدّر «ليزر رن» في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



تألق لاعبو الإمارات في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن»، التي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن «النسخة 12» من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتجرى سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتوَّج الفائزين بالمراكز الأولى في ختام منافسات الرجال كل من الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعادل البناي، رئيس اللجنة الفنية بالدورة.

وأسفرت نتائج الرجال عن فوز عبدالله يوسف الفلاسي «فئة 30 سنة فما فوق»، بعد أن أنهى السباق في 3:41 دقيقة، ومحمد حسين محمد «فئة 19 إلى 29 سنة»، في 7:19 دقيقة، وأحمد علي السعدي «فئة تحت 19 سنة»، بزمن 7:32 دقيقة، ونواف الزعابي

«فئة تحت 17 سنة» في 6:53 دقيقة، وعبدالرحمن الكتبي «فئة تحت 15 سنة» بزمن 3:59 دقيقة، وذياب عمر الكتبي «فئة تحت 13 سنة» في 2:38 دقيقة، ومايد حارب الكتبي «فئة تحت 11 سنة» بزمن 4:18 دقيقة، وحمدان حمد علي «فئة تحت 9 سنوات» في 3:02 دقيقة، وخالد أحمد «فئة فوق 40 سنة»، في 5:01 دقيقة، ومحمد الماروني «فئة فوق 50 سنة» بزمن 3:21 دقيقة.

وشهدت بطولة شد الحبل منافسات قوية وإثارة كبيرة وحضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث فاز «الحرس الوطني» حامل لقب النسخة الماضية على «مؤسسة دبي للإعلام»، في الجولة الأولى ضمن فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، و«القوات البرية» على «جهاز أمن الدولة دبي»، و«وزارة الدفاع» على «وزارة التربية والتعليم»، وفاز «الدفاع المدني برأس الخيمة» على «شرطة دبي».

وفي الفئة المجتمعية، فاز «مجموعة دلسكو» على «مجموعة ترانس جارد»، و«أكاديمية آي إف بي بي» على «المسلماني»، و«الجوارح» على «أبطال آي إف إس»، و«مجموعة الحبتور» على «أجنيس للمقاولات»، و«العاصفة» على «مجموعة دتكو»، و«الكواسر» على «شركة الساحل»، و«تروس للتجارة العامة» على «إيه جيه»، و«ملوك كيرلا» على «المقاتلون».

وفي فئة الناشئين، فاز «إيه 25 جيم» على «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»، و«بي نينجا» على «مدرسة أحمد بن راشد»، و«نادي الشارقة للدفاع عن النفس» على «أكاديمية آي إف بي بي»، و«مجلس الشارقة الرياضي» على ««ديزرت ستورم».

وتصدر «شرطة دبي» ترتيب الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباريات اليوم الثالث على «شرطة الشارقة» 26-24، كما فاز «هيئة الطرق والمواصلات بدبي» على «دائرة المالية» 20-13، و«هيئة تنمية المجتمع» على «الهمم» 23-13، و«بلدية دبي» على «الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي» 20 -0.

وتتواصل منافسات بطولة الكرة الطائرة التي يشارك فيها نخبة نجوم الكرة الطائرة العالمية، حيث يشارك لاعبو أندية دولية من فرنسا وإيطاليا وروسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى لاعبي أنديتنا المحلية، وتقام الخميس مباريات المجموعة الثانية حيث يلعب «الهلال» مع «السماوي»، كما يلتقي «فهود زعبيل» وصيف النسخة الماضية من البطولة مع «التداوي 2».