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الرياضة

إدراج «المواي تاي» في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»

إدراج «المواي تاي» في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»
17 مارس 2025 03:33

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي إدراج المواي تاي رسمياً، ضمن برنامج دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر، وتُعد هذه الإضافة إنجازاً تاريخياً لرياضة المواي تاي التي تواصل نموها وحضورها القوي في مشهد المسابقات الرياضية الدولية.

وأشاد الدكتور ساكشاي تابسوان، رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، بالإنجاز واعتبره دليلاً على التزام الاتحاد الراسخ بتطوير الشباب، مؤكداً أن إدراج المواي تاي في الألعاب يعكس نجاح مبادرات الاتحاد الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والرياضي والتعليمي بين الرياضيين الشباب.

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وتقدم عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وتقديراً لرعاية سموه المتواصلة لمسيرة المواي تاي الآسيوي، مؤكداً أن اعتماد الرياضة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب ثمرة دعم ورؤية سموه السديدة واهتمامه الكبير لتطوير المواي تاي ونقلها إلى أعلى المراتب العالمية.
وأعرب عن امتنانه العميق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية البحرينية، بقيادة الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، لدعمهم وثقتهم. وأكد أن مشاركة المواي تاي في الألعاب الآسيوية للشباب يمثل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، وستساهم اللعبة في تحقيق الإضافة المهمة وتقديم حدث استثنائي لا يمحى من ذاكرة شباب آسيا، متمنياً لرياضيي المواي تاي المشاركين تقديم أعلى المستويات وإثراء الحدث بأداء متميز يواكب مكانة وقيمة دورة الألعاب الآسيوية.
ويواصل الاتحاد الآسيوي للمواي تاي الذي يضم أكثر من 40 دولة عضواً في آسيا، جهوده الكبيرة وشراكاته المثمرة مع الاتحادات الرياضية الدولية والمجالس الأولمبية القارية، من أجل تطوير اللعبة وقيادتها لمسار النجاحات، والعمل على تعزيز المساواة الكاملة بين الجنسين، لضمان الشمولية والتمثيل العادل في جميع أنحاء القارة.
من جهته، أعرب ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، عن فخره الكبير بإدراج رياضة المواي تاي رسمياً ضمن البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، معتبراً هذا الإنجاز خطوة محورية تعكس التقدم المستمر الذي تحققه الرياضة على الساحة الدولية.
وأكد فوكس أن هذا الاعتراف يعكس التزام الاتحاد الدولي للمواي تاي بتوفير الفرص للشباب، لتعزيز القيم الأولمبية والمبادئ النبيلة التي تقوم عليها المواي تاي. وأضاف أن هذه المشاركة ستمنح المواهب الشابة منصة عالمية للتعبير عن قدراتهم والتفاعل مع رياضيين من مختلف الثقافات، مما يسهم في بناء جسور التواصل بين الأجيال القادمة من أبطال المواي تاي في آسيا والعالم.

الاتحاد الدولي للمواي تاي
المواي تاي
دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
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