محمد بن ثعلوب: إدراج «المواي تاي» في «آسيوية الشباب» تتويج لجهود الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

هنّأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأب الروحي لرياضة «المواي تاي» بمناسبة اعتماد رياضة المواي تاي، ضمن البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، بعد إعلان الاتحاد الدولي للمواي تاي عن إدراجها كرياضة رسمية.

وأضاف الدرعي: «لا شك أن جهود اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة الأخ عبدالله سعيد النيادي، ومجلس الإدارة وراء هذا المكسب الرياضي المميّز، الذي يشكّل إضافة حقيقة لرياضة الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة، لقطاع الشباب والرياضة، وهو ترجمة لجهود الاتحاد النشط التي ظلّ يبذلها منذ إشهاره في مايو 2017، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وصولاً لهذا الإنجاز، الذي تحقق ويمثل ترجمة لجهود الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، الذي وضع كل ثقته في اتحاد الإمارات، فكان عند ظنه بإحداث نقلة واضحة في مجال اللعبة».

واختتم الدرعي: «لقد فرضت رياضة المواي تاي الإماراتية نفسها على كافة المستويات من خلال حضورها المميز بالتعاون مع الاتحادات العربية والآسيوية والاتحاد الدولي للمواي تاي، باعتباره الهيئة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، لإدارة رياضة المواي تاي عالمياً، استثماراً لقاعدتها العريضة من الفئات العمرية، التي تمثل مستقبل اللعبة، وتشكّل إضافة حقيقة لرياضة الإمارات في ظل الدعم السخي الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.