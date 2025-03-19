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الرياضة

بعثة الأبيض تصل طهران ومنتخبنا يؤدي مرانه الأخيرة الليلة

بعثة الأبيض تصل طهران ومنتخبنا يؤدي مرانه الأخيرة الليلة
19 مارس 2025 20:07
  • أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم مرانه الأخير على استاد آزادي بالعاصمة طهران استعداداً لمواجهة نظيره المنتخب الإيراني غداً الخميس ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكانت البعثة وصلت إلى طهران فجر اليوم واستقبلها في المطار علي عيسى الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث رحب بأعضاء البعثة متمنياً للمنتخب التوفيق في مباراته الهامة غداً.
وتضم بعثة منتخبنا وفداً مكوناً من عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس الإدارة إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، واستعد الأبيض لمباراة الغد من خلال معسكر داخلي أقيم في منطقة جبل علي منذ التاسع من مارس الجاري أدى فيه مجموعة من الحصص التدريبية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على زيادة الانسجام بين اللاعبين في ظل وجود عناصر تنضم للمرة الأولى لصفوف المنتخب، ويحتل الأبيض المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية في الجولة المقبلة بالعاصمة الرياض يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

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