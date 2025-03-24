شباب الأهلي والجزيرة يفرضان الأفضلية في «النهائي المكرّر»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استحق شباب الأهلي والجزيرة مقعديهما في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عطفاً على الأداء الإيجابي للفريقين في مشوار البطولة، وصولاً إلى مباراة «النهائي المكرّر»، والتي تُعد الثانية في تاريخ البطولة بعد الأولى في موسم 2013-2014، والتي انتهت بتفوق «الفرسان» بنتيجة 2-1.

ويلتقي شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 5 نسخ، والمتأهل إلى «النهائي الثامن» في تاريخه، بتخطيه عقبة منافسه الشارقة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع الجزيرة في النهائي المرتقب والمقرر مساء السبت 19 أبريل المقبل، بعد تأهل «فخر أبوظبي» على حساب الوصل 3-2 في مجموع المباراتين.

وتكشف أرقام الموسم الحالي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي شهد إقامة 24 مباراة، سُجل خلالها 78 هدفاً، بمعدل 3.25 هدف في المباراة، عن تميز فريقي شباب الأهلي والجزيرة المتأهلين للنهائي، حيث يُعد «الفرسان» صاحب أقوى هجوم في البطولة برصيد 15 هدفاً، فيما حلّ الجزيرة ثانياً برصيد 10 أهداف. وسجل الفريقان ثلاثة أهداف من «ضربات جزاء»، في الوقت الذي يتنافس فيه الثنائي رامون ميريز «الجزيرة» وكارتابيا لاعب «الفرسان»، على صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف للأول و4 للثاني.

وفرض فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي أفضليته في «صناعة الأهداف»، بتصدره قائمة الأفضل في الكأس برصيد 7 فرص ترجمت لأهداف، فيما يعد مامامدو كوليبالي لاعب الجزيرة الأكثر مشاركة في دقائق اللعب برصيد 540 دقيقة، وحمدان العامري مدافع الجزيرة الأكثر افتكاكاً للكرات برصيد 11 كرة، فيما تصدر زميله الحارس ستوجان ليكوفيتش قائمة الأكثر تصدياً للكرات في الكأس برصيد 15 كرة.

ومن المنتظر أن تُجرى مباراة النهائي في أجواء تنافسية مثيرة داخل أرضية الملعب، فيما تغلف عبارات الود الأجواء خارج الملعب، وهو ما أكده الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي في منصة «إكس»، الذي حمل عبارة «النهائي يجمعنا مع فخر أبوظبي، الكل فائز ولا خاسر بيننا».

من جهته، امتدح البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أداء لاعبي فريقه بعد التأهل للنهائي على حساب الشارقة، بعد التعادل 2-2 أمس على استاد راشد في الإياب، مستفيداً من أسبقية الفوز ذهاباً 3-1 على ملعب «الملك»، وقال سوزا: «نبارك للاعبين التأهل لنهائي جديد، خضنا 5 مباريات أمام منافس يقدم موسماً رائعاً، كسبنا مباراتين وتعادلنا في ثلاث، وكنّا الأفضل في مباراتي الفوز من حيث الاستحواذ والفرص المصنوعة، وواجهنا بعض الصعوبات في الثنائيات الهوائية والفردية».

وأضاف: «أهنئ لاعبي فريقي بالتأهل لنهائي جديد بعدما كنّا الأفضل، وأتمنى استمرار الأفضلية في مباراة النهائي أمام الجزيرة»، متمنياً التوفيق لشباب الأهلي في المشاركة القارية في «دوري أبطال آسيا 2».

من جهته، قال الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة: «استقبلنا 5 أهداف في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي من ضربات ثابتة»، وأضاف: «على الرغم من أنني أشجع التحكيم الإماراتي، إلا أن هناك قرارات كانت مؤثرة في لقاء الإياب، حيث لم يكن طرد ماجد راشد مستحقاً، لأن اللاعب لم يقصد دهس قدم لاعب شباب الأهلي، وتدخل في التحام عادي على الكرة».

ونوه: «كانت هناك هجمات من الفريقين اللذين قدما أداء ممتعاً، وأعتقد أننا خسرنا الفوز والتأهل بعد ضياع فرصة الهدف الثاني من عثمان كمارا في الدقيقة 34». وختم: «تقدمنا مرتين اليوم في النتيجة، وكنا قريبين من التأهل، ولست حزيناً على النتيجة، ولكن كنت أتمنى حماية اللاعبين من الإصابة أو الطرد، ولكننا سنفقد لاعباً بسبب طرده».