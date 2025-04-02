ليفركوزن ضحية «الزلزال» في كأس ألمانيا!



بيليفيلد (رويترز)



باغت أرمينيا بيليفيلد المنافس في الدرجة الثالثة باير ليفركوزن «حامل اللقب»، وفاز عليه 2-1 في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدف، ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

أصبح بيليفيلد، الذي أقصى أربعة فرق منافسة في دوري الدرجة الأولى الألماني في جولات متتالية من البطولة، رابع فريق من الدرجة الثالثة يصل إلى نهائي كأس ألمانيا.

قال ميشيل كنيات مدرب بيليفيلد «فخور جداً بالفريق، المنطقة بأكملها تشعر بهذا، لن ينام أحد».

وأضاف «دافعنا بحماس كبير، وكان هذا سر الفوز، عملنا بجد كبير، كان دخول الاستراحة، ونحن متقدمون أمر رائع، وواصلنا الضغط في الشوط الثاني لتحقيق فوز مستحق».

بذل ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة في كأس ألمانيا تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، جهداً كبيراً قبل أن يتقدم في الدقيقة 17 بتسديدة جوناثان تاه من ركلة ركنية.

ولم تدم فرحته سوى ثلاث دقائق، إذ سدد ماريوس فيرل كرة قوية سكنت شباك الحارس لوكاس هراديكي، ليعادل النتيجة لأصحاب الأرض.

تصدى هراديكي بطريقة مذهلة لتسديدة سارينرين بازي من مسافة قريبة للغاية في الدقيقة 26، لكن عودة بيليفيلد اكتملت مع نهاية الشوط الأول بتسديدة قريبة من ماكسميليان جروسر.

واصل صاحب الضيافة الضغط الهجومي وأتيحت أمامه عدة فرص بعد الاستراحة، قبل أن يسدد باتريك شيك لاعب ليفركوزن كرة رأسية في القائم في الدقيقة 81.

ويحتل ليفركوزن، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس من دون تلقي أي هزيمة الموسم الماضي، المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، بينما تتبقى سبع مباريات في الدوري.

قال روبرت أندريتش لاعب وسط ليفركوزن «من الصعب تحديد سبب التعثر بعد المباراة بوقت قصير، لكن عندما نقول إن بيليفيلد استحق التأهل للنهائي، فهذا يعني أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء».

وأضاف «كنا نفتقد جميع نقاط قوتنا المعتادة. لم نستطع التأثير هجومياً، وارتكبنا أخطاء كثيرة في الدفاع، كانت هذه أسوأ مباراة نقدمها هذا الموسم، علينا الاعتراف بأننا أخطأنا».

ويلعب شتوتجارت أمام لايبزج في مباراة قبل النهائي الأخرى الأربعاء.

