مدرب أرسنال يختار «الورقة الرابحة» أمام ريال مدريد



لندن (أ ف ب)



يعتقد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، بأن جناح الفريق الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يستطيع أن يرجح كفة فريقه على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عشية المواجهة بينهما على «استاد الإمارات» في شمال لندن ذهاباً.

ومن المرجح مشاركة ساكا أساسياً في مواجهة العملاق الإسباني، بعد أن خاض آخر مباراتين لفريقه في الدوري المحلي احتياطياً، إثر عودته من عملية جراحية لإصلاح تمزق في العضلة الخلفية لفخذه أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وشارك ساكا احتياطياً منتصف الأسبوع الماضي ضد فولهام، وسجل هدفاً، ثم دخل منتصف الشوط الثاني أيضاً ضد إيفرتون نهاية الأسبوع.

وأعرب أرتيتا عن ثقته بقدرة ساكا في لعب دور حاسم في مواجهة ريال مدريد بقوله: «لا شك أنه في وضعية أفضل الآن، قمنا بعمل كبير لكي يصل إلى ما هو عليه (بعد الإصابة)».

وأضاف: «خاض 30 دقيقة ضد فولهام، و49 دقيقة ضد إيفرتون، وبعد هاتين المشاركتين بات في وضعية أفضل بكثير».

ولم يشارك ساكا أساسياً في صفوف أرسنال منذ 21 ديسمبر الماضي ضد كريستال بالاس.

وتعتبر مسابقة دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة أمام أرتيتا لوضع حد لصيام دام 5 أعوام لم يحرز فيها فريقه أي لقب، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري المحلي قبل نهاية الموسم بسبع مراحل، كما أن النادي اللندني الشمالي يلهث وراء أول لقب في المسابقة القارية الأهم.

بلغ أرسنال النهائي مرة واحدة عام 2006 وخسر أمام برشلونة الإسباني، وهو خرج من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني الموسم الماضي.

وعلق أرتيتا على مواجهة ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15 مرة) بقوله: «إحدى أجمل المباريات التي يمكن أن تخوضها في كرة القدم هي المسابقة الأوروبية الأهم في مواجهة الفريق الذي سيطر عليها في السنوات الـ 20 والـ 25 الأخيرة، وبالتالي أتطلع قدما لخوض هذه المواجهة».

ويواجه أرتيتا معضلة في مركز قلب الدفاع بإصابة البرازيلي جابريال بتمزق في العضلة الخلفية ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي، وعلى الأرجح سيزج بالبولندي ياكوب كيفيور للعب إلى جانب الفرنسي وليام صليبا، وقد يلجأ أيضا المدرب إلى إشراك بن وايت الذي خاض أول مباراة له منذ نوفمبر في مواجهة إيفرتون الأسبوع الماضي، في مركز قلب الدفاع والهولندي يوريين تيمبر في مركز الظهير الأيمن.

قال في هذا الصدد: «لدينا خيارات في هذا المركز، نملك لاعبين لم يشاركوا كثيراً سوياً، وتحديداً بن وايت الذي لم يلعب إطلاقاً هذا الموسم، وبالتالي كان من الجيد منحهم بعض الدقائق، سنقوم بتحليل ما هو الأفضل بالنسبة إلى خط الدفاع».

وبإمكان أرتيتا الاعتماد على لاعب الوسط الإسباني ميكل ميرينو، الذي شغل مركز قلب الهجوم في غياب البرازيلي جابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتز المصابين.

ويأمل المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار الذي سجل أول هدف له في الدوري منذ يناير الماضي، أن يكون أقنع مدربه بجدوى مشاركته أساسياً.

وعلق تروسار على مواجهة ريال مدريد: «أشعر بالإثارة، إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا، الجميع يتطلع إلى خوضها ليس فقط أفراد الفريق، بل أنصار النادي أيضاً».

وتابع: «آمل أن تكون الأجواء مكهربة في المدرجات لأننا نحتاج إلى ذلك، الفريق المنافس يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري الأبطال وبالتالي ندرك تماماً حجم المواجهة».

وختم: «المباراة الأولى على أرضنا، وبالتالي يتعين علينا تحقيق الأفضلية».