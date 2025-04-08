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الرياضة

إنريكي يرفض الاعتراف بأفضلية سان جيرمان أمام أستون فيلا

إنريكي يرفض الاعتراف بأفضلية سان جيرمان أمام أستون فيلا
8 ابريل 2025 20:54

 
باريس (أ ب)

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قلل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، من التوقعات التي تشير إلى أن فريقه يبقى المرشح الأوفر حظاً أمام أستون فيلا، عندما يلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
ويتواجد باريس سان جيرمان بشكل شبه دائم في دور الثمانية وتأهل إلى نصف النهائي في الموسم الماضي، بينما لم يصعد أستون فيلا لدور الثمانية بدوري الأبطال منذ عام 1983 .
وصرح إنريكي في مؤتمر صحفي «قال الكثيرون إننا لا نملك أي فرصة أمام ليفربول في دور الـ16، لذا لا أعتقد أن هناك فريقاً أقرب للفوز والتأهل، بل ستكون مباراة صعبة على الفريقين ومفتوحة على كل الاحتمالات».
وتُوج باريس سان جيرمان رسمياً بلقب الدوري الفرنسي للمرة 13 في تاريخه يوم السبت الماضي، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، بينما يتطلع أستون فيلا لإنهاء موسمه ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل مواجهة باريس متسلحاً بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية.
ويواجه إنريكي الذي قاد برشلونة للتتويج بالثلاثية في 2015 تحدياً فنياً صعباً أمام مواطنه الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.
وقال إنريكي «قوة أستون فيلا في تنوعهم، من الصعب توقع طريقة لعبهم، بإمكانهم الاعتماد على الدفاع المتكتل، وبناء الهجمة المرتدة من الخلف ببراعة وسرعة، ويصبح من الصعب التعامل معهم إذا انطلقوا من منتصف الملعب».
وحقق إيمري رقماً قياسياً في الفوز بلقب الدوري الأوروبي أربع مرات بواقع ثلاث مرات مع إشبيلية ومرة واحدة مع فياريال، وقاد فياريال أيضاً للتأهل لقبل النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2022 .
وقال إنريكي «إيمري يستحق تقديراً أكبر، فهو مدرب رائع، ويعرف جيداً ما أخطط له».
ويستعد أستون فيلا للاعتماد على ماركو أسينسيو المعار من سان جيرمان، وأكد لويس إنريكي أنه لا يجد مشكلة في تألق لاعبه السابق في مواجهة الفريق الباريسي.
وأكد المدرب الإسباني «بالعكس، أنا سعيد لمشاركة أسينسيو في المباريات، أعرفه جيداً، فهو لاعب مميز فنياً».
ورغم أن باريس سان جيرمان لم يهزم في مشواره بالدوري الفرنسي هذا الموسم، لكنه قدم أداءً متواضعاً في مبارياته الثلاث الأخيرة، منها التأخر بهدفين من دون رد في أول نصف ساعة أمام دانكيرك أحد أندية دوري الدرجة الثانية في نصف نهائي كأس فرنسا.
وحذر إنريكي لاعبيه «في دوري أبطال أوروبا لا مجال للتهاون أو عدم التركيز ولو لحظة، فلا يمكن التأهل لدور الثمانية بدون تركيز تام».
وقال: «دوري أبطال أوروبا لا يسمح لك بالتوقف عن التركيز ولو للحظة، لا يمكنك الوصول إلى ربع النهائي من دون التركيز التام».
ويفتقد باريس سان جيرمان قائده ماركينيوس بسبب الإيقاف عن مباراة الذهاب، ولا يزال خط دفاعه يعاني في التعامل مع الركلات الثابتة والركنيات. 

 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
لويس إنريكي
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