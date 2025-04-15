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الرياضة

جواو بيدرو.. «الصفقة الذهبية» في «الشتوية»

جواو بيدرو
16 ابريل 2025 01:03

معتز الشامي (أبوظبي)

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منذ انضمامه إلى الوصل في يناير 2025، أثبت المهاجم البرازيلي جواو بيدرو أنه إضافة قوية لـ«الإمبراطور»، بل يمكن وصفه بأنه صفقة الشتوية الأبرز، التي تحولت إلى ذهب في «كتيبة الأصفر».
سجل بيدرو 8 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين، منذ أن تعاقد معه الوصل قادماً من الدوري السعودي في 30 يناير الماضي، منها «ثنائية» أمام الوحدة، في مباراة «الجولة 21»، ووصل اللاعب إلى معدل مساهمة تهديفية كل 36 دقيقة، وفقاً لشبكة الإحصائيات «سوفاسكور».
ويحتاج بيدرو إلى 2.5 تسديدة فقط لهز الشباك، مع ترجمة متميزة بلغت 40% من محاولاته إلى أهداف، وجاء تقييمه على «سوفاسكور» انعكاساً لحالة التألق، بمتوسط بلغ 8.9 في المباريات الأخيرة، ليؤكد أنه أحد أبرز صفقات «الميركاتو الشتوي» في دوري أدنوك، ومنذ التوقف الدولي في نهاية مارس، أحرز بيدرو 6 أهداف وصنع هدفاً في «دورينا»، ليصل إلى المساهمة رقم 10 مع الوصل في 13 لقاءً، بواقع تسجيله 8 وصناعة هدفين في كل المسابقات. وتمكن بيدرو من تخطي العديد من اللاعبين في قائمة هدافي الدوري، حيث وصل إلى المركز الـ 11 برصيد 8 أهداف، ويتساوى مع زميله فابيو دي ليما، وتخطى أسماءً مثل نبيل فقير، وعادل تعرابت.
وأبدى بيدرو سعادته بمشواره مع الوصل، مشيراً إلى أن الفريق يقاتل خلال المرحلة المقبلة، من أجل إنهاء الموسم في مركز متقدم، للحصول على مقعد مؤهل إلى المشاركات الآسيوية، لافتاً إلى أن الفريق تعرض للإجهاد بسبب اللعب في أكثر من جبهة وبطولة.

جواو بيدرو
الانتقالات الشتوية
الوصل
الميركاتو الشتوي
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