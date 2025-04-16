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الرياضة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل إلى «مربع ذهب» دوري أبطال أوروبا؟

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل إلى «مربع ذهب» دوري أبطال أوروبا؟
16 ابريل 2025 09:16

معتز الشامي (أبوظبي)

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يبدو أن ريال مدريد على وشك توديع دوري أبطال أوروبا، لكن لا شيء مستحيل بالنسبة لكتيبة كارلو أنشيلوتي، ويستضيف «الملكي» فريق أرسنال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، في سانتياجو برنابيو، بعد خسارته الثقيلة 3-0 في لندن، وهي النتيجة التي تهدد «حامل اللقب» بالخروج من بطولته المفضلة.
ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأن الفريق الأكثر حصداً للألقاب في دوري أبطال أوروبا (15 مرة)، خاصة عندما يحين وقت حسم المباراة على أرضه، لكن الحقيقة أن أمامه مهمة صعبة أمام منافس ليس سهلاً على الإطلاق.
يحتاج «الميرنجي» إلى تسجيل 3 أهداف على الأقل لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، إذا لم يسجل أرسنال، فإن الفوز 4-0 يسمح لريال مدريد بالتقدم إلى نصف النهائي، ولكن إذا سجل «المدفعجية»، فإن كل شيء يتغير بالنسبة لريال مدريد.
وحال عبور ريال مدريد منافسه أرسنال، يكون في مواجهة قوية أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان الذي تأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته مباراة الإياب أمام أستون فيلا 3-2، بفضل فوزه في مباراة الذهاب 3-1 في حديقة الأمراء.
وفي دوري الأبطال، تم تعويض الهزيمة بـ 3 أهداف أو أكثر في مباراة الذهاب خارج أرض الفريق بنسبة 5.88%، ومن بين 238 مرة فاز فيها الفريق المضيف بـ 3 أهداف أو أكثر على أرضه، ودع المسابقة في 14 مرة فقط، وفقاً لبيانات وكالة الأنباء الإسبانية.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أرسنال
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