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الرياضة

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري السعودي
17 ابريل 2025 22:25

 
الرياض (د ب أ)

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استعاد الهلال نغمة الانتصارات في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الخليج 3 - صفر، ضمن الجولة 28 من المسابقة.
ورفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الاتحاد، وجاء الفوز للهلال بعد فشله في تحقيق النقاط الثلاث في آخر مباراتين، حيث خسر أمام النصر بهدف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع الاتفاق 1-1 في الجولة الماضية.
ويبتعد الهلال بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث، والذي يلعب الجمعة مع القادسية ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويمكنه تقليص فارق النقاط في حال فوزه إلى نقطة واحدة فقط، وتجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.
وتقدم الهلال في الدقيقة 26 عن طريق نجمه سالم الدوسري، حيث مرر كرة لزميله كايو سيزار على الجهة اليسرى، ليعيدها إليه الأخير داخل منطقة الجزاء، ليسددها الدوسري بقوة في الشباك.
وانتظر الهلال حتى الدقيقة 84 ليسجل الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري مجدداً، حيث انطلق المهاجم ألكسندر ميتروفيتش من الجهة اليمنى، ليمرر له تمريرة بعرض الملعب، ليتسلمها الأخير ويسددها في الشباك معلنا تقدم فريقه بالهدف الثاني.
وبعد أربع دقائق من الهدف الثاني، نجح الهلال في إكمال الثلاثية، حينما مرر روبن نيفيز كرة من منتصف الملعب تجاه ميتروفيتش المنطلق، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.
وفي مباراة أخرى فاز الاتفاق على ضيفه الرياض 1-صفر، وسجل الاتفاق هدف المباراة الوحيد عن طريق فيكتور سانتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 59 .
ورفع الاتفاق رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الرياض عند 34 نقطة في المركز التاسع.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة أخرى بالجولة بين الشباب وضيفه الأخدود، ورفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الأخدود رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.

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