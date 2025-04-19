«مراد» يُطارد لقب «بري قرطاج» في «مضمار تولوز»



عصام السيد (أبوظبي)



يخوض الجواد «مراد» ممثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جولة جديدة من التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندما ينافس يوم الأحد في مضمار تولوز الفرنسي.

وخصص سباق «بري قرطاج» للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 30 ألف يورو، وتشارك فيه 6 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ويطارد الجواد «مراد»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة ماكسيم جيون، اللقب قياساً إلى نتائجه القوية السابقة.

وخاض «مراد» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جابرا» ابنة الأسطورة «العنود» 4 سباقات، حقق خلاها الفوز 3 مرات، متضمنة سباق ديربي دو بور سانج للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات للفئة الأولى، متفوقاً بفارق «عنق» عن غريمه «أكسترا تايم».

وبدأ «مراد» تاريخه السباقي عام 2023، حين كان ناشئاً في سن 3 سنوات، وانتزع الفوز بسباق «بري كايد» لمسافة 1400 متر بفارق 4.5 طول، قبل أن يحل ثانياً بفارق نصف طول، في سباق بري دوجراس لمسافة 1400 متر، والفوز بسباق كأس منصور بن زايد للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست، متفوقاً بفارق 3.5 طول.

وسيواجه «مراد» خصمه «أكسترا تايم» لجاي نيفيس، بإشراف ديفيد ميرسون، وقيادة مايكل بارزلونا، وكان ابن «فاليانت بوي» حقق الفوز بسباق الفئة الأولى في عام 2023، وحل الوصيف 5 مرات في سباقات الفئة الأولى، والثانية، والثالثة.

والمنافسة الثالثة هي الفرس «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس كريستوف سوميللو، وسبق لابنة «أزادي» الفوز مرتين متضمنة سباق من الفئة الأولى.