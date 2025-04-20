برشلونة ينتظر نتائج فحص ليفاندوفسكي

برشلونة (د ب أ)



قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، إنه ينتظر نتائج الفحوص التي يخضع لها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، الأحد.

وتعرض اللاعب البولندي لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه التي فاز بها على سيلتا فيجو 4-3، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون الفريق الكاتالوني على موعد مع مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب في كاتالونيا يوم 30 أبريل الجاري.

وقال مدرب برشلونة في تصريحات لمنصة «ديه إيه زد إن إسبانيا» إن ليفاندوفسكي يخضع للفحوص الطبية الأحد.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، من واقع خبرتي يجب علينا الانتظار حتى الأحد».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.