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الرياضة

أرتيتا: إصابة ساكا «غير خطيرة»

أرتيتا: إصابة ساكا «غير خطيرة»
22 ابريل 2025 20:54

 
لندن (أ ف ب)

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أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن إصابة النجم بوكايو ساكا غير خطيرة، على الرغم من خروجه في الشوط الأول جراء تعرضه لإصابة في الفوز على إيبسويتش تاون برباعية نظيفة، وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعرّض الجناح الأيمن البالغ 23 عاماً لضربة من المدافع ليف ديفيس في «كعب أخيل»، ما دفع الحكم لطرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 33، واستمر ساكا في اللعب حتى الدقيقة 57، قبل أن يخرج من الملعب ويحلّ إيثان نوانيري بدلاً منه.
قال أرتيتا عندما سُئل عن وضع ساكا في مؤتمر صحفي «علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتفاعل بعد الحصة التدريبية، ولكن لا يوجد شيء خطير، إذا أردنا الاستعانة به، ستكون هناك فرصة جيدة» للعب أمام الضيف كريستال بالاس الأربعاء ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الممتاز.
من ناحية أخرى، شدد أرتيتا (43 عاماً) على أنه سيفتقد لخدمات المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ومواطنه جورجينيو (33 عاماً)، حيث سيغيب الأخير لـ «بضعة أسابيع».
وكان لاعب الوسط جورجينيو أحد الخيارات الممكنة، لتعويض غياب الغاني توماس بارتي الموقوف الثلاثاء المقبل أمام سان جيرمان في المسابقة القارية الأم.
وقال المدرب الإسباني إنه يريد الدفع بأفضل اللاعبين المتاحين أمام كريستال بالاس الأربعاء، على الرغم من خطر الإصابات «لا يمكننا أن نفكر بهذه الطريقة» و«إذا كان اللاعبون جاهزين، فيجب عليهم اللعب».
وستسمح هزيمة أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة في تتويج ليفربول، المتصدر بفارق 13 نقطة، حتى قبل خوض مباراته أمام ضيفه توتنهام الأحد، بلقب الدوري الممتاز قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي
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