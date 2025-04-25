ميسي مهدد بـ «الوداع» مع إنتر ميامي!



فانكوفر (أ ب)



أصبحت مهمة إنتر ميامي الأميركي، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صعبة في التأهل إلى نهائي بطولة كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) للأندية.

وخسر إنتر ميامي صفر-2 أمام مضيفه فانكوفر وايت كابس الكندي، في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

وافتتح برايان وايت التسجيل لفانكوفر في الدقيقة 25، فيما أضاف سيباستيان برهالتر الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليقترب الفريق الكندي بشدة من بلوغ المباراة النهائية. ويكفي فانكوفر الخسارة بفارق هدف وحيد أمام إنتر ميامي في مباراة الإياب، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على ملعب «تشيس في فورت لودرديل»، بولاية فلوريدا الأميركية من أجل التأهل للنهائي.

في المقابل، أصبح يتعين على إنتر ميامي الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل على منافسه في لقاء الإياب، إذا أراد الاستمرار في المسابقة ومواصلة حلمه بالتتويج باللقب. ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في النهائي، الذي يقام يوم الأول من يونيو القادم، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين كروز أزول المكسيكي ومواطنه تايجرز أونال. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب تايجرز انتهت بالتعادل 1-1.

يذكر أن المباراة شهدت حضوراً قياسياً للجماهير على ملعب (بي سي بليس) بمدينة فانكوفر الكندية، حيث بلغ عدد المتفرجين 53837 مشجعاً، جاءوا لمشاهدة ميسي، الذي وُجد في القائمة الأساسية لإنتر ميامي، وخاض المباراة كاملة.

كما شارك كل من الثنائي الإسباني سيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا، والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، في بداية اللقاء مع الفريق الأميركي.