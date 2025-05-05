أرنولد يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم



ليفربول (أ ف ب)

أعلن مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد الاثنين رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي في كرة القدم نهاية الموسم الحالي، وسط مؤشرات إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، وقال ألكسندر أرنولد في حسابه على موقع «إكس» في بيان مطّول «بعد 20 عاماً في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي في نهاية الموسم. إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي».

وتابع ابن السادسة والعشرين: «لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاماً. منذ الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مديناً لكم جميعاً».

وأوضح اللاعب الدولي معللاً قراره بالرحيل: «لكنني لم أجرب شيئاً آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحدٍ جديد، وإخراج نفسي من منطقة الأمان، ودفع نفسي للأمام مهنياً وشخصياً».