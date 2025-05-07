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الرياضة

يان سومر.. «ليلة استثنائية» في «الأبطال»

يان سومر.. «ليلة استثنائية» في «الأبطال»
7 مايو 2025 11:03

علي معالي (أبوظبي)

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قدم يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان، أداءً عالي الجودة، ساعد فريقه في تحقيق الانتصار الخيالي على برشلونة 4-3 (7-6 في مجموع المباراتين)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي ليلة درامية، عندما كان دفاع إنتر في حالة تأهب دائم، لمواجهة الخطر المستمر من هجمات الفريق الإسباني، أصبح يان سومر الداعم الأخير والأكثر صلابة لمساعدة ممثل الدوري الإيطالي في التغلب على برشلونة.
وفي مباراة الإياب على ملعب جوزيبي مياتزا، تصدى يان سومر لـ7 فرص، من بينها 4 تسديدات طائرة، و5 تصديات داخل منطقة الجزاء، وتصدى حارس المرمى السويسري لجميع التسديدات الخطيرة التي نفذها لامين يامال، وإيريك جارسيا أو التسديدة السريعة للغاية من مسافة قريبة، التي نفذها رافينيا بفضل ردة فعل الحارس التي يمكن وصفها بالممتازة.
وأشادت الكثير من الصحف العالمية بما قدمه سومر، إلى جانب صور تلتقط اللحظة التي قفز فيها حارس المرمى بكامل إمكاناته لإنقاذ الهدف، في سياق كفاح إنتر ميلان لصد الهجمات المتواصلة من الفريق الكتالوني، ولم يكن مفاجئاً أن يحصل سومر على تقييم 8.1 نقطة من قبل المواقع الإحصائية المختلفة حول العالم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراتين، تصدى سومر لـ 14 فرصة، ليساعد إنتر ميلان في التفوق مع برشلونة والفوز بتذكرة الوصول إلى النهائي.
إذا كان فرانشيسكو أتشيربي قد حافظ على الأمل بهدف التعادل التاريخي، ودافيدي فراتيسى هو من سجل هدف الفوز لبرشلونة، فإن سومر هو من حمى إنجاز إنتر ميلان حتى اللحظة الأخيرة.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
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