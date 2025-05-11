الأردن والسعودية ودياً 30 مايو



عمان (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إقامة مباراة ودية دولية لمنتخب بلاده مع نظيره السعودي في 30 مايو في مدينة الدمام السعودية.

وتدخل المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الجولتين الأخيرتين من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره العُماني في الخامس من يونيو على استاد مجمع قابوس الدولي في مسقط، ثم يلتقي ضيفه العراقي بعدها بخمسة أيام في ستاد عمان الدولي، بينما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره البحريني في المنامة ثم أستراليا في الرياض.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدرة، ثم يأتي العراق ثالثاً بـ12 نقطة أمام عُمان (10 نقاط) وفلسطين (6) والكويت (5).

أما المنتخب السعودي، فيحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 10 نقاط عن نظيره الياباني المتصدر الذي ضمن تأهله إلى النهائيات، و3 عن أستراليا الثالثة، فيما تأتي إندونيسيا في المركز الرابع (9 نقاط) أمام البحرين (6) والصين (6).

وتقام مواجهة الأردن ونظيره السعودي خلف أبواب موصدة ومن دون نقلها تلفزيونياً أيضاً.

يتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري.

وستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي بعد دور خامس ومواجهة فاصلة للفائز في ملحق دولي.