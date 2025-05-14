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الرياضة

أبوظبي تستضيف كأس العالم للسباحة بالزعانف للمرة الأولى

أبوظبي تستضيف كأس العالم للسباحة بالزعانف للمرة الأولى
14 مايو 2025 15:59

 
أبوظبي (وام)
يستضيف نادي أبوظبي للرياضات المائية منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف للمرة الأولى في الإمارة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين في مقر المسبح الأولمبي للنادي بمدينة محمد بن زايد تحت إشراف الاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء CMAS، وبمشاركة نخبة من أبرز السباحين العالميين وممثلي المنتخبات الوطنية من مختلف القارات.
تُعد هذه النسخة المحطة الختامية لسلسلة بطولات كأس العالم لهذا العام، بعد تنظيم جولات سابقة في مدن كبرى مثل بلجراد، بودابست، وبرشلونة.
وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة النادي أهمية استضافة بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف للمرة الأولى في دولة الإمارات التي تأتي في إطار استراتيجية النادي العمل على تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية والتعريف برياضة السباحة بالزعانف في الدولة، وتمكين الرياضيين المحليين من الاحتكاك بأعلى مستويات المنافسة العالمية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم للمنافسات الدولية.
تُعد السباحة بالزعانف رياضة مائية تعتمد على استخدام الزعانف لتحقيق سرعة أكبر وكفاءة في الأداء، وتنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية، هي السباحة السطحية، وتحت الماء، والسباحة بالغوص.
تستهدف البطولة الفئات العمرية من 12 سنة فما فوق، بدءاً من الناشئين وحتى فئة العموم وسيتم تنظيم بطولة وطنية موازية للفئات العمرية الأصغر (من 8 إلى 11 سنة - أولاد وبنات) لإشراك الأندية والأكاديميات المحلية وتعزيز المنافسة والتطور المحلي.
من جانبه أكد أحمد خلفان الجهوري رئيس اللجنة الفنية بنادي أبوظبي للألعاب المائية أن السباحة بالزعانف تُعد امتداداً تدريبياً وتقنياً غنياً للسباحة الكلاسيكية، لافتا إلى أن دمج النوعين في البرامج التدريبية يعزّز من الأداء البدني والمهاري للرياضيين، ويعزّز من كفاءة السباحين.

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