باوليني تكرر إنجاز «إيراني» في روما بعد 11 عاماً

روما (رويترز)

أصبحت جاسمين باوليني أول إيطالية منذ أكثر من عقد من الزمان تصل إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بتغلبها 7-5 و6-1 على الأميركية بيتون ستيرنز.وتسير باوليني على خطى زميلتها في الزوجي سارة إيراني التي وصلت للنهائي في 2014 عندما خسرت أمام سيرينا وليامز. وفي النهائي، تلعب باوليني أمام الأميركية كوكو جوف، التي حققت فوزاً شاقاً 7-6 و4-6 و7-6 على تشنغ تشين ون في مباراة ماراثونية بقبل النهائي استغرقت ثلاث ساعات ونصف. وكانت باوليني قد خسرت المجموعة الأولى وتأخرت و4-صفر في الثانية أمام ديانا شنايدر في دور الثمانية، قبل أن تنتفض وتحسم الفوز. وتجددت معاناة المصنفة الخامسة عالمياً في المجموعة الافتتاحية قبل أن تعود في النتيجة. وتأخرت باوليني 3-صفر وبدت اللاعبة الأميركية في طريقها للفوز بالمجموعة الافتتاحية قبل أن تعود باوليني، عندما أنقذت نقاط المجموعة لتتعادل 5-5، رافعة قبضتها بصرخة انتصار جعلت الجمهور يهتف مرة أخرى. واكتملت العودة عندما فازت باوليني بأربعة أشواط متتالية، وحسمت المجموعة الافتتاحية بعد أكثر من ساعة من اللعب. وواصلت باوليني التألق، وكسرت ستيرنز للمرة الخامسة لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، ومضت في طريقها للفوز بالمباراة. ولعبت ستيرنز ضربة أمامية خارج الملعب في نقطة المباراة، لتنطلق احتفالات واسعة بين الجمهور وترفع باوليني ذراعيها احتفالاً. وتأهلت جوف إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة لأول مرة، بعدما حققت فوزاً صعباً في مباراة تقلبت كثيراً. وأهدرت تقدمها 5-3 في المجموعة الأولى، لكنها استغلت أخطاء مزدوجة ارتكبتها تشنغ على الإرسال لتحسم المجموعة الأولى التي ارتكبت فيها اللاعبتان 35 خطأ سهلاً. وردت تشنغ سريعا بكسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية التي فازت بها لتفرض مجموعة فاصلة، لكن البطلة الأولمبية خسرت في شوط فاصل. وحافظت اللاعبة الأميركية على هدوئها لتتأهل للنهائي الثاني توالياً في بطولات الألف نقطة التابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات، بعدما حلت وصيفة لبطلة مدريد. وفي منافسات الرجال، قدم المصنف الأول عالمياً يانيك سينر عرضاً قوياً في الحصة المسائية ليهزم كاسبر رود، بطل مدريد المفتوحة، 6-صفر و6-1 في دور الثمانية. خسر سينر سبع نقاط فقط في المجموعة الافتتاحية، بينما فاز بثمانية أشواط متتالية قبل أن يفوز رود بشوط واحد. ورفع النرويجي ذراعيه ساخراً، عندما فاز أخيراً في مباراة وسط هتافات من الجماهير المحلية، لكن سينر مضى في طريقه لحسم المباراة في 63 دقيقة ليصل إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في روما. ويلعب سينر في الدور المقبل مع الأميركي تومي بول، فيما يلتقي مواطنه الإيطالي لورينزو موزيتي مع المصنف الثالث الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي الآخر.