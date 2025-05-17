نيويورك نيكس.. «نهائي الشرقية» بعد «ربع قرن»



نيويورك (أ ف ب)



سحق نيويورك نيكس ضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 119-81، وبلغ نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ ربع قرن.

وبفوزه الكبير، حسم نيكس السلسة 4-2 أمام جماهيره المغتبطة والبالغة نحو عشرين ألف متفرج في قاعة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة.

وأنهى ستة لاعبين من نيكس المباراة بعشر نقاط أو أكثر، تقدمهم الموزع جايلن برونسون والبريطاني أو جي أنونوبي مع 23 نقطة.

وأسقط ميكال بريدجز أربع ثلاثيات في طريقه إلى تسجيل 22 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 21 نقطة و12 متابعة.

وحقق جوش هارت ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» مع 10 نقاط و11 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وضرب نيكس موعداً في نهائي الشرقية مع إنديانا بايسرز الذي حقق مفاجأة مقصياً كليفلاند كافاليررز صاحب أفضل رصيد في الموسم المنتظم في الشرقية 4-1.

وفي المنطقة الغربية، يخوض أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس مباراة سابعة حاسمة، لحجز بطاقة النهائي وملاقاة مينيسوتا تمبروولفز.