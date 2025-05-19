الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سينر يحتفظ بالصدارة العالمية وألكاراز يقفز للوصافة

سينر يحتفظ بالصدارة العالمية وألكاراز يقفز للوصافة
19 مايو 2025 14:45



لندن(د ب أ)

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تتراجع في التصنيف العالمي وباوليني تتقدم
ألكاراز يحطّم حلم سينر!

احتفظ الإيطالي يانيك سينر بصدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، رغم خسارته لقب بطولة روما المفتوحة للتنس «فئة 1000 نقطة»، أمس. وبقى سينر على قمة التصنيف العالمي للأسبوع الخامس على التوالي، بينما قفز الإسباني كارلوس ألكاراز للمركز الثاني، بعد فوزه بلقب بطولة روما على حساب النجم الإيطالي العائد من فترة إيقاف طويلة، بسبب اتهامه بتناول المنشطات. وشهدت المراكز العشرة الأولى بالتصنيف عدداً من التغيرات الأخرى، حيث تراجع الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثالث بعد فشله في الدفاع عن لقب بطولة روما، وخروجه من دور الثمانية بنسخة العام الجاري. وتقدم الإيطالي لورينزو موسيتي للمركز الثامن مستفيداً من وصوله إلى قبل نهائي بطولة روما، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور للمركز التاسع. وكانت القفزة الأبرز في تصنيف هذا الأسبوع من نصيب الكازاخي ألكسندر بوبليك الذي تقدم 25 خطوة للأمام، ليحتل المركز 51 عالمياً. وجاء ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي على النحو التالي.. -1 يانيك سينر: 10380 نقطة -2 كارلوس ألكاراز: 8850 نقطة -3 ألكسندر زفيريف: 7285 نقطة -4 تايلور فريتز: 4625 نقطة -5 جاك درابر: 4610 نقطة -6 نوفاك ديوكوفيتش: 4080 نقطة -7 كاسبر رود: 3905 نقطة -8 لورينزو موسيتي: 3860 نقطة -9 أليكس دي مينور: 3635 نقطة -10 هولجر رون: 3440 نقطة.

يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
بطولة روما للاساتذة للتنس
التصنيف العالمي للتنس
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©