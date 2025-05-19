سينر يحتفظ بالصدارة العالمية وألكاراز يقفز للوصافة





لندن(د ب أ)

احتفظ الإيطالي يانيك سينر بصدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، رغم خسارته لقب بطولة روما المفتوحة للتنس «فئة 1000 نقطة»، أمس. وبقى سينر على قمة التصنيف العالمي للأسبوع الخامس على التوالي، بينما قفز الإسباني كارلوس ألكاراز للمركز الثاني، بعد فوزه بلقب بطولة روما على حساب النجم الإيطالي العائد من فترة إيقاف طويلة، بسبب اتهامه بتناول المنشطات. وشهدت المراكز العشرة الأولى بالتصنيف عدداً من التغيرات الأخرى، حيث تراجع الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثالث بعد فشله في الدفاع عن لقب بطولة روما، وخروجه من دور الثمانية بنسخة العام الجاري. وتقدم الإيطالي لورينزو موسيتي للمركز الثامن مستفيداً من وصوله إلى قبل نهائي بطولة روما، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور للمركز التاسع. وكانت القفزة الأبرز في تصنيف هذا الأسبوع من نصيب الكازاخي ألكسندر بوبليك الذي تقدم 25 خطوة للأمام، ليحتل المركز 51 عالمياً. وجاء ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي على النحو التالي.. -1 يانيك سينر: 10380 نقطة -2 كارلوس ألكاراز: 8850 نقطة -3 ألكسندر زفيريف: 7285 نقطة -4 تايلور فريتز: 4625 نقطة -5 جاك درابر: 4610 نقطة -6 نوفاك ديوكوفيتش: 4080 نقطة -7 كاسبر رود: 3905 نقطة -8 لورينزو موسيتي: 3860 نقطة -9 أليكس دي مينور: 3635 نقطة -10 هولجر رون: 3440 نقطة.