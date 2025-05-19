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الرياضة

20 لاعبة في قائمة منتخب سيدات «هوكي الجليد» لـ «الآسيوية»

20 لاعبة في قائمة منتخب سيدات «هوكي الجليد» لـ «الآسيوية»
19 مايو 2025 14:52

 

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضات الشتوية اختيار 20 لاعبة للمشاركة مع منتخبنا الوطني في كأس آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، المقرر بمدينة العين، خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، بمشاركة 6 منتخبات.
ويكثف منتخبنا الوطني استعداداته لمواجهة نظيره الإيراني حامل لقب النسخة الماضية، في الجولة الافتتاحية للبطولة 31 مايو، بخوض معسكر إعداد في مدينة العين من 25 إلى 29 مايو الجاري.
وأكدت قائد المنتخب اللاعبة فاطمة القبيسي أن منتخبنا الوطني يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في مواجهة منتخبات قوية على غرار الهند، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، وماليزيا، وذلك بعد مراحل من الاستعدادات، بدأت في سبتمبر الماضي، ضمن فريق «ستورمز أبوظبي للسيدات» التابع لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بواقع 3 إلى 4 تدريبات أسبوعياً.

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