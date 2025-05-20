العرض البرازيلي حقيقة أم خيال.. رونالدو يهرب من «النصر»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي غامضاً، إذ ينتهي عقده الشهر المقبل، وقد ارتبط اسمه بانتقال مثير إلى البرازيل، بعدما تلقى رونالدو عرضاً من نادٍ برازيلي لم يُكشف عن اسمه للانضمام إليه هذا الصيف، وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية. وتزعم الصحيفة أن العرض "مغرٍ" للاعب البرتغالي الدولي بشكل كبير، وقد يسمح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية. وانتقل أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى السعودية عام 2023 بعد أن أغرته إدارة الدوري السعودي براتبٍ كبير، ومهد قائد البرتغال الطريق للعديد من اللاعبين الكبار للانتقال إلى السعودية.لكن على الرغم من تسجيله 91 هدفاً في 103 مباريات، لم يُحرز رونالدو أي لقب مع النصر وهو ما دفعه، بحسب التقارير، إلى التفكير في مستقبله، استعداداً للفصل الأخير من مسيرته الأسطورية، وبالتالي الهرب لتجربة جديدة يستطيع أن يحقق من خلالها الألقاب. وفي يناير الماضي، انتشرت تقارير قوية تُفيد بأن رونالدو على وشك توقيع عقد تمديد مغرٍ لمدة عام واحد، يُتيح له الحصول على 185 مليون يورو - أي ما يعادل 550 ألف يورو يومياً، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً لم يُعلن بعد عن مستقبله مع النصر، وتزايدت التكهنات مؤخراً حول استيائه من قلة الألقاب، حيث قدم رونالدو موسماً مثمراً بتسجيله 33 هدفاً في 39 مباراة، لكن النصر خرج من دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، وهذه الهزيمة ضمنت موسماً آخر بلا ألقاب للنصر، وهو مُعرّض لخطر فقدان فرصة التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المُقبل، إذ يقبع خارج المراكز الثلاثة الأولى مع تبقي مباراتين فقط في الدوري السعودي للمحترفين، وأشارت صحيفة ماركا إلى أن أحد الأندية البرازيلية الأربعة المتنافسة في كأس العالم للأندية القادمة قد تواصل مع رونالدو، وهي أندية؛ بوتافوجو، فلامنجو، فلومينينسي، وبالميراس من البرازيل في البطولة التي تنطلق في 14 يونيو في الولايات المتحدة الأميركية. يأتي هذا فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن انتقال رونالدو المقترح إلى البرازيل يبدو أمراً مستبعداً، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية، مع انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو، وهو التاريخ المتوقع معه إقصاء جميع الأندية البرازيلية الأربعة من مونديال الأندية كما أن العامل المالي قد يقف عائقاً، حيث لا تستطيع الأندية البرازيلية ببساطة تقديم أي شيء يقارب ما يكسبه رونالدو حالياً في السعودية.