«رولان جاروس» تُكرم «ملك الأرقام القياسية»



باريس (أ ب)



اعتزل نجم التنس الإسباني رافائيل نادال نهاية الموسم الماضي، محققاً إنجازات لا تنسى، حيث فاز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) لكن لا شيء يضاهي نجاحه الكبير في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، حيث سيتم تكريمه بوضع تمثال له قرب المدخل الرئيسي لملاعب البطولة.

ووصفه منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش العام الماضي بأن مواجهة نادال في منافسات (رولان جاروس) هي أصعب تحد يمكن أن يمر به أي لاعب تنس، وقال: «ندرك جيداً أرقامه في تلك البطولة، تمر عليه أوقات يكون في قمة تألقه، ولا يرتكب الكثير من الأخطاء تشعر بأنه منيع ولا يمكن هزيمته».

وقبل انطلاق نسخة هذا العام من (رولان جاروس)، والتي سيتم خلالها تكريم نادال في ملعب «فيليب شارتير»، بعد نهاية مباريات يوم الأحد المقبل، نلقي نظرة على أرقام النجم البالغ من العمر 38 عاماً في بطولة التنس الوحيدة التي تقام على الملاعب الرملية الحمراء.

وبلغ عدد بطولات الفردي التي توج بها نادال في رولان جاروس 14 بطولة، أكثر من أي لاعب تنس آخر سواء على مستوى الرجال أو السيدات، في كل بطولات الجراند سلام، وبالنسبة لبطولة فرنسا المفتوحة فالمنافسين ليسوا قريبين أيضاً، حيث يحتل السويدي بيورن بورج المركز الثاني بست ألقاب، فيما تتصدر الأميركية كريس إيفرت فئة السيدات بسبعة ألقاب.

وفي سجل الفوز والهزيمة بتاريخ مشاركاته ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حقق نادال 112 فوزاً مقابل أربع هزائم، الأمر الذي يمنحه الفوز بنسبة 966، وجاءت الهزائم الأربع له أمام كل من السويدي روبن سولدرلينج في الدور الرابع بنسخة عام 2009، وأمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية بنسخة عام 2015، وقبل نهائي نسخة عام 2021 ثم أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الأول من نسخة العام الماضي.

ولم يخسر نادال أبدا أمام غريمه السويسري روجر فيدرير في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث تغلب عليه في أربع نهائيات ومرتين في الدور قبل النهائي، متفوقاً عليه بواقع 6 - صفر، فيما يتفوق على ديوكوفيتش 8-2 في سجل المواجهات المباشرة بينهما بالبطولة.

ويكون النصر دائماً حليف نادال في حال وصوله إلى النهائي، لقد حقق اللقب في كل المباريات الـ14 النهاية التي خاضها في تلك البطولة، منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 2005 وحتى آخر مشاركة في نسخة عام 2022 بعمر 36 عاماً.