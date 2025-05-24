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الرياضة

الإمارات تستضيف كأس العالم لهوكي الجليد

الإمارات تستضيف كأس العالم لهوكي الجليد
24 مايو 2025 12:41

 
أبوظبي (وام)

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فازت الإمارات، ممثلة في اتحاد الرياضات الشتوية، باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد 2026، المستوى الثاني «A»، والمقررة إقامتها خلال أبريل المقبل.
جاء الإعلان عن فوز ملف الإمارات باستضافة الحدث خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والذي تستضيفه العاصمة السويدية أستوكهولم من 22 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة 84 دولة.
وحظي ملف الإمارات بتأييد أغلبية الأصوات أثناء استعراض ملفات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة، نظراً لما تضمنه من مرافق مميزة وحديثة، وإمكانات لوجستية متكاملة، تسهم في نجاح الحدث العالمي.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس الوفد المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، أن فوز ملف الدولة باستضافة الحدث العالمي، يُتوِّج دعم القيادة الرشيدة، واهتمام وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.
وأضاف أن الثقة التي حظيت بها الإمارات في استضافة هذا الحدث، جاءت نتيجة للجهود الملموسة للاتحاد في دعم مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية، وتنظيم المنافسات المحلية لفئتي الرجال والسيدات، وتطوير الكوادر الوطنية، وضم أفضل الخبرات العالمية في مجالات التدريب والتطوير.
وأثنى القبيسي على دعم الدول الشقيقة والصديقة، وتأييدها لملف الإمارات، بما يعكس الثقة الكبيرة في ريادتها العالمية باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية بأرقى المواصفات العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد سيعمل على اعتماد الخطط اللازمة لنجاح البطولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية.

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