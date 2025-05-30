3 مباريات تفتتح آسيوية «هوكي الجليد» للسيدات



العين (وام)



تنطلق السبت منافسات بطولة كأس آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، على صالة الهيلي للتزلج بمدينة العين، المقررة من 31 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل.

وتشارك في البطولة التي ينظمها اتحاد الرياضات الشتوية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين.

وتقام 3 مباريات السبت بين منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني، وماليزيا والهند، والفلبين وقيرغيزستان.

وتبدأ فعاليات البطولة بدخول المنتخبات المشاركة، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وإعلان ضربة البداية، بمشاركة مسؤولي اتحاد الرياضات الشتوية، والاتحاد الدولي.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن استضافة البطولة تأتي في إطار دعم الدولة لتطوير الرياضات الشتوية، وتعزيز مشاركة المرأة فيها، تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة بتمكين المرأة من المهارات التنافسية في جميع المجالات.

وأوضح أن البطولة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، والارتقاء بالمستوى الفني للعبة على مستوى القارة، متمنياً لجميع المنتخبات التوفيق، وتقديم مستويات مميزة تعكس تطورها آسيوياً.