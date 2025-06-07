الفلبين بطل آسيوية هوكي الجليد للسيدات



العين (وام)



أحرز المنتخب الفلبيني لقب بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات، بعد فوزه على إيران 4 - 2، في الجولة الأخيرة، وأقيمت البطولة على صالة الهيلي للتزلج، في العين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، وشهدت الجولة الأخيرة فوز المنتخب الهندي على قيرغيزستان 3- 2، بينما خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الماليزي بثلاثية.

توج الفائزين، جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، نائب رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد، وإيفاز عمرناكوف، رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور خلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمود الصالح، مدير مكتب المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال جمعة الظاهري، إن البطولة محطة مهمة ضمن أجندة اتحاد الرياضات الشتوية، لتمكين لاعبات منتخبنا الوطني من المهارات، والقدرات التنافسية، واكتساب الخبرات من خلال التنافس مع نخبة اللاعبات، مشيراً إلى أن البطولة شهدت زخماً كبيراً من المستويات الفنية المتطورة.