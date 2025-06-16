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الرياضة

سيميوني يتحسر «أنفقوا 70 مليون يورو لضم كفاراتسخيليا»

سيميوني يتحسر «أنفقوا 70 مليون يورو لضم كفاراتسخيليا»
16 يونيو 2025 15:45


لوس أنجليس (أ ف ب)
أقر الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بتفوق باريس سان جرمان الفرنسي الواضح، بعد خسارة فريقه برباعية قاسية في أولى مبارياته ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم الأحد، مسلطاً الضوء على الفارق بين إمكانات الناديين المالية.
ورداً على ملاحظة حول خياراته التكتيكية، قال لاعب الوسط السابق: «عندما كان سان جرمان بحاجة للاعب في مركز الجناح الأيسر، أنفق 70 مليون يورو للتعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا».
أضاف سيميوني في حديثه لمنصة دازون للبث التدفقي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا: «باريس سان جرمان فريق رائع، المدرب الإسباني لويس إنريكي خرج بفكرة أنه يحتاج لتدعيم مركز الجناح الأيسر، وفي يناير، أنفقوا 70 مليون يورو مقابل (خفيتشا) كفاراتسخيليا».
وتابع المدرب البالغ 55 عاماً: «في الشوط الأول، لم نلعب بالطريقة التي كان ينبغي أن نلعب بها. لقد قدموا مباراة رائعة، لعبوا بأسلوب يمنحهم الثقة. لم نتمكن من التواصل والهجوم بالطريقة التي توقعناها. في إحدى الفرص، لم يسجل جريزمان، فسجلوا الهدف الثاني».
وأضاف الأرجنتيني: «في الشوط الثاني، منحنا كوكي فرصة للتحرر من ضغط منافسينا، وضغطهم الهجومي، وهو أمر جيد جداً. قلصنا النتيجة إلى 2-1، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف، فازدادت الأمور تعقيداً.
وطرد المدافع الفرنسي كليمان لانجليه زاد الأمر تعقيداً. فريقهم شاب جداً، وقد حسموا المباراة بشكل رائع».
يلتقي «روخيبلانكوس» سياتل ساوندرز الأميركي في مباراته المقبلة الجمعة، ساعياً للتعويض، قبل أن يواجه بوتافوجو البرازيلي الاثنين، ضمن المجموعة الثانية. 

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