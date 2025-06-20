«عمومية» رابطة المحترفين تستعرض خطط الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لموسم 24/25، اليوم، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية.

وألقى الجنيبي كلمة ترحيبية أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة المتواصل، وأكد أن القيادة سخرت مختلف الإمكانات وذللت الصعوبات كافة من أجل نجاح منظومة الاحتراف، والوصول بالأندية المحترفة ومسابقات المحترفين إلى مسار يتلاءم مع الطموحات والتطلعات المعقودة علينا من قبل الشارع الرياضي.

وهنأ نادي شباب الأهلي بحصوله على درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار ودرع التحدي الإماراتي القطري، كما بارك لنادي الجزيرة حصوله على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما هنأ نادي النصر الذي حقق كأس السوبر الإماراتي القطري، وأشاد بإنجاز الوصل، وحصوله على درع السوبر الإماراتي القطري، وبارك لنادي الوحدة فوزه بكأس التحدي الإماراتي القطري، وهنأ نادي العين، لحصوله على درع دوري المحترفين تحت 23 عاماً، وتمنى التوفيق لممثل الكرة الإماراتية نادي العين في كأس العالم للأندية، كما هنأ ناديي الظفرة ودبا على صعودهما لدوري أدنوك للمحترفين، ووجّه الشكر لبقية الأندية المحترفة على مجهوداتها طوال الموسم الماضي.

كما عبّر عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، ممثلي شركات كرة القدم بالأندية المحترفة التي كانت عوناً لرابطة المحترفين طوال الفترة الماضية في تحقيق النجاحات المستهدفة، كما وجه الشكر كذلك للرعاة والقنوات أصحاب الحقوق، وممثلي وسائل الإعلام والجماهير على دعمهم المتواصل لإنجاح مسيرة مسابقات المحترفين. كما تم عرض تقرير نشاط الموسم الرياضي 2024-2025، والذي تضمن إنجازات الرابطة، خلال الموسم المنصرم في النواحي التسويقية والتجارية والمالية والتدريب والتطوير.