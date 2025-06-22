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الرياضة

ستونز: تجاوزت أصعب مرحلة في حياتي

ستونز: تجاوزت أصعب مرحلة في حياتي
22 يونيو 2025 13:52

جورجيا (د ب أ)

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اعترف جون ستونز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه شعر بالشك في مرحلة ما بشأن إمكانية استئناف مسيرته الكروية، وسط سلسلة من الإصابات التي عانى منها خلال العامين الماضيين. وشارك قلب دفاع منتخب إنجلترا ضمن التشكيل الأساسي لسيتي في ست مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/2025، بعد إصابته في الفخذ والقدم ومشاكل أخرى لم يكشف عنها، كما غاب لمدة شهرين في بداية الموسم السابق بسبب إصابة في الفخذ. ومنعت هذه الانتكاسات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً من مواصلة تألقه في موسم 2022/ 2023، عندما لعب دوراً محورياً بين الدفاع ووسط الملعب، وساهم في فوز مانشستر سيتي بالثلاثية. وقال ستونز "نعم، كانت هناك لحظات تفكر فيها... لقد بذلت كل هذا الجهد، وكرست حياتك بأكملها، وخاصة في كيفية تعاملي مع حياتي وكرة القدم، وأبذل قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه لأكون هنا أو لأكون مستعداً لخوض المباريات، وتلك هي الأيام الصعبة". وأشار "أعتقد أن الجميع مروا بها ويتساءلون... لماذا يحدث هذا؟' يتمنى المرء لو سارت الأمور على نحو مختلف، إنه الشك في الذات، والكثير من الأشياء". وأضاف ستونز: "إنه أمر محبط بالنسبة لي، أضع الكثير من الضغط على نفسي، أجد الأمر صعباً للغاية على المستوى الذهني". وأشار "لقد مررت ببعض اللحظات الصعبة للغاية في الموسم الماضي، علي فقط محاولة العودة، ولكن بمجرد تجاوز هذه الأمور، لا يمكنك حقاً رؤية نهاية النفق عندما تستمر في الحدوث". ولم يشارك ستونز في المباريات منذ فبراير الماضي، عندما اضطر للخروج بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وظل على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم للأندية أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم الأربعاء الماضي. وقبل مواجهة العين في المونديال قال ستونز إنه "متشوق" للمشاركة. وأكد "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تمكنت من استعادة لياقتي وجاهزيتي لمساعدة الفريق عند الحاجة، أنا متحمس للبدء". وختم بالقول "كان التعامل مع الإصابات والفترة الماضية صعباً من الناحية النفسية، لكنني تجاوزت ذلك الآن... لقد عدت إلى التدريب منذ بضعة أسابيع، والأمور تسير على ما يرام، أنا متحمس للغاية".

مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
جون ستونز
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