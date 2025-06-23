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الرياضة

«النواخذة» يستغني عن 12 لاعباً في «رحلة التجديد»

«النواخذة» يستغني عن 12 لاعباً في «رحلة التجديد»
24 يونيو 2025 01:47

دبا الفجيرة (الاتحاد)

تقدمت شركة دبا لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة من لاعبي الفريق الأول، الذين أنهوا مشوارهم مع النادي، مثمنةً الجهود والعطاء الذي قدموه خلال فترة تمثيلهم للفريق.
وضمت قائمة اللاعبين المغادرين كلاً من، عامر عمر، طارق أحمد، أحمد عيسى، نهيان العبدولي، سعيد المسماري، أيمن رشوق، ديوجو دا سيلفا، إدموندو أبوليناريو، جوستافو هينريكو، روجر ميندونكا، ويسلي باتريك، ولويس فيليب.
وأكدت إدارة الشركة في بيانها أن الأسماء المغادرة كانت جزءاً من مسيرة الفريق، وحققت حضوراً مميزاً، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في محطاتهم القادمة، سواء داخل الدولة أو خارجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التحضيرات المبكرة لإعادة ترتيب صفوف الفريق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ضمن رؤية فنية وإدارية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الجديد.

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