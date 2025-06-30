الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرو يعود إلى فرنسا بعد 12 عاماً!

جيرو يعود إلى فرنسا بعد 12 عاماً!
30 يونيو 2025 14:20

 
لوس أنجلوس (أ ب)

أخبار ذات صلة
تأهب في فرنسا في ظل موجة حر تضرب أوروبا
موجة حر شديدة تضرب جنوب أوروبا


أكد أوليفييه جيرو بأن تجربته القصيرة مع فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي كانت مخيبة للآمال، مشيراً في الوقت ذاته إلى اعتزازه بالصداقات ولقب الكأس الذي حققه مع النادي الذي ارتدى قميصه لموسم واحد.
يتطلع جيرو «38 عاماً» للعب مرة أخرى في فرنسا بعد غياب دام 13 عاماً، وأكد أنه سينتقل إلى صفوف ليل، لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الحافلة.
أنهى الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا مشواره مع الفريق الأميركي بالخسارة أمام فانكوفر وايتكابس بنتيجة صفر-1، حيث غادر الملعب بعد 60 دقيقة متأثراً بآلام في الأوتار.
ورغم ذلك نال المهاجم الفرنسي تحية حارة من جماهير الفريق، علماً بأنه سجل 5 أهداف في 38 مباراة مع النادي الأميركي.
قال جيرو: «كنت أتمنى أن يكون لي تأثير أكبر على الفريق ونتائجه، لقد كانت تجربة جيدة، ولكن لا أستطيع البقاء لفترة أطول بل أحتاج إلى تحدٍ جديد، وعندما سنحت لي فرصة العودة إلى فرنسا، انتهزتها، أتمنى التوفيق لنادي لوس أنجلوس، بذلت قصارى جهدي معهم».
وكان عقد جيرو يمتد إلى نهاية الموسم الحالي بالدوري الأميركي، لكنه اتفق مع إدارة النادي على فسخ التعاقد بشكل ودي لينتقل لاعباً حراً، مؤكداً أنه سينضم لصفوف ليل خامس الترتيب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، والذي سيشارك في الدوري الأوروبي.
واصل جيرو: «إذا سألني أحد قبل سنوات قليلة، لأكدت أن العودة إلى فرنسا ليست ضمن خططي، ولكن لا أحد يعلم أو يرفض أي احتمال»، مضيفاً «حقق ليل العديد من الأهداف لي ولعائلتي، أتمنى أن أكون مفيداً للفريق، قائداً داخل الملعب وخارجه، وحلقة وصل بين العناصر الشاب والجهاز الفني».
استطرد: «أنا متحمس لأننا سنشارك أيضاً في الدوري الأوروبي، إنه أمر إيجابي للغاية، ليل نادٍ كبير في فرنسا، وضمن الخمسة الأوائل في جدول الترتيب».
لم يلعب جيرو في الدوري الفرنسي منذ عام 2012 عندما غادر مونبلييه إلى أرسنال، حيث قضى 6 سنوات مع الفريق اللندني، وبعدها فاز بلقبي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي، قبل أن يتوج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان.
انتقل جيرو إلى لوس أنجلوس إف سي في يوليو 2024، لكنه أكد أنه لم يتأقلم على طريقة لعب الفريق تحت قيادة المدرب ستيف تشيروندولو الذي يستعد أيضاً للرحيل عن النادي في الخريف.
أوضح جيرو: «لم نعتمد على التمريرات العرضية كثيراً، إنها مصدر قوتي الرئيسية في منطقة الجزاء، لقد اعتمدنا بشكل أكبر على التحولات في الهجمات المرتدة، وهو أسلوب لا يناسبني».
وأتم تصريحاته «أعرف ما يمكنني تقديمه للفريق، لكنني أعرف أيضاً ما لا أستطيع فعله، أعتقد أنه حان الوقت للرحيل، وأتمنى لهم كل التوفيق لأنني أحب زملائي اللاعبين، سأفتقد لوس أنجلوس، لكنني متحمس في نفس الوقت لخوض تحد جديد».

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
أوليفييه جيرو
لوس أنجلوس
ليل
آخر الأخبار
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اقتصاد
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اليوم 16:05
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
اليوم 16:04
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©