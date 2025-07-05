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الرياضة

«المخضرم» كايل ووكر إلى بيرنلي موسمين

«المخضرم» كايل ووكر إلى بيرنلي موسمين
5 يوليو 2025 16:29

لندن (أ ف ب)
وقع المدافع الدولي الإنجليزي كايل ووكر، عقداً لسنتين مع بيرنلي، العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، مقابل صفقة مقدّرة بخمسة ملايين جنيه استرليني (6.8 ملايين دولار).
وخاض اللاعب المخضرم، البالغ 35 عاماً، 410 مباراة في دوري النخبة، محرزاً لقبه ست مرات مع مانشستر سيتي، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا المرموق مع «سيتيزنز».
أمضى اللاعب، النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً إلى ميلان الإيطالي الذي لم يفعل خيار تثبيت عقده.
وكان عقد ووكر، الذي انضم إلى سيتي في عام 2017 سينتهي مع ختام موسم 2025-2026.
قال الظهير الأيمن في بيان نشره بيرنلي: «أنا سعيد للحضور هنا، عندما تحدثت مع المدرب سكوت باركر، واستمعت إلى خططه للموسم المقبل، اغتنمت الفرصة وانضممت إلى الفريق».
تابع: «لقد قام بعمل رائع هنا، أعاد الفريق إلى دوري النخبة برصيد بلغ 100 نقطة (في 46 مباراة)، والآن نتطلع قدماً، سوياً، للعودة إلى أعظم في دوري في العالم».
ولم يكن ووكر، الذي نشأ في صفوف شيفيلد يونايتد وحمل ألوان منتخب إنجلترا 96 مرة، ضمن تشكيلة مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا، التي شاركت في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
وسيجتمع ووكر مجدداً بباركر، بعد أن لعبا سوياً مع توتنهام بين 2011 و2013.

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