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الرياضة

منتخب الرجبي يتقدم للمركز الـ40 عالمياً

منتخب الرجبي يتقدم للمركز الـ40 عالمياً
8 يوليو 2025 13:50

 
دبي (الاتحاد) 

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تقدم منتخبنا الوطني للرجبي 3 مراكز عن آخر تصنيف، طبقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للرجبي على موقعه الرسمي، محققاً 47.55 نقطة ليحتل المرتبة 40 عالمياً متقدماً ويسبقه منتخب المغرب في المركز 39 برصيد 48.03 نقطة، وحلّ منتخبنا في المركز الـ43 في تصنيف الشهر الماضي، وقبله كان في المركز الـ50 ما يكشف التطور الكبير لمنتخبنا في التصنيف الدولي طبقاً للنتائج التي حققها خلال الفترة الماضية.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن التقدم للمركز 40 عالمياً يُعد المركز الأفضل في تاريخ المنتخب، مشيداً بالأداء المتطور للمنتخب والنتائج الإيجابية التي انعكست على موقعه في جدول الترتيب العالمي، مؤكداً أن منتخبنا فئة 15 لاعباً نجح في الفوز على منتخب كوريا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، ليجدد فرصة منتخبنا في المنافسة على بطاقة مونديالية ثم الفوز على سيريلانكا في نفس التصفيات وهو سبب رفع التصنيف الدولي لمنتخبنا.
وأضاف: المنتخب مقبل على مباراة في التصفيات أمام وصيف بطل أفريقيا 26 يوليو الجاري وفي حالة فوزه سينضم إلى المنتخبات التي ستلعب في ملحق التصفيات، الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، وثاني أميركا الشمالية، ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفنا الدولي مجدداً خلال الفترة المقبلة في حالة الفوز على وصيف أفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق للرجبي الإماراتي عالمياً، خاصة أن العام الماضي سجل منتخبنا المركز الـ60 عالمياً، وخلال أقل من عام نجح في التقدم 20 مركزاً في التصنيف الدولي.

الرجبي
اتحاد الرجبي
منتخب الرجبي
بطولة العالم للرجبي
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