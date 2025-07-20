باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة



لاس فيجاس (د ب أ)



رد الملاكم الفلبيني الأسطوري ماني باكياو على المشككين، لكنه أهدر فرصة كتابة التاريخ، وفشل في حصد لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن المتوسط.

وتعادل باكياو «47 عاماً» مع الأميركي ماريو باريوس خلال النزال الذي جمع بينهما في لاس فيجاس، قبل أن يمنح الحكم ماكس ديلوكا الفوز لباريوس 115- 113، وبالتالي احتفظ الملاكم الأميركي بلقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي للوزن المتوسط.

وفقاً لموقع كومبيوبوكس، سدد باريوس عدداً أكبر من اللكمات الإجمالية (101-120)، لكن باكياو كان له الأفضلية في ضربات القوة (75-81).

وحاول باكياو «46 عاماً» الذي انضم إلى قاعة مشاهير الملاكمة الدولية الشهر الماضي، تحطيم رقمه القياسي كأكبر بطل للعالم في الملاكمة للوزن المتوسط، في أول ظهور له داخل الحلبة منذ أربعة أعوام تقريباً.

وقال باكياو: «أتمنى أن يكون هذا مصدر إلهام للملاكمين، فإذا تحلوا بالانضباط والعمل الجاد، فلا يزال بإمكانكم القتال في هذا العمر».