الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة

باكياو يرفض كتابة التاريخ في بطولة العالم للملاكمة
20 يوليو 2025 12:48

 
لاس فيجاس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ميسي.. «البصمة 60» في أميركا!
أوسيك يُسقط دوبوا بـ «القاضية»


رد الملاكم الفلبيني الأسطوري ماني باكياو على المشككين، لكنه أهدر فرصة كتابة التاريخ، وفشل في حصد لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن المتوسط.
وتعادل باكياو «47 عاماً» مع الأميركي ماريو باريوس خلال النزال الذي جمع بينهما في لاس فيجاس، قبل أن يمنح الحكم ماكس ديلوكا الفوز لباريوس 115- 113، وبالتالي احتفظ الملاكم الأميركي بلقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي للوزن المتوسط.
وفقاً لموقع كومبيوبوكس، سدد باريوس عدداً أكبر من اللكمات الإجمالية (101-120)، لكن باكياو كان له الأفضلية في ضربات القوة (75-81).
وحاول باكياو «46 عاماً» الذي انضم إلى قاعة مشاهير الملاكمة الدولية الشهر الماضي، تحطيم رقمه القياسي كأكبر بطل للعالم في الملاكمة للوزن المتوسط، في أول ظهور له داخل الحلبة منذ أربعة أعوام تقريباً.
وقال باكياو: «أتمنى أن يكون هذا مصدر إلهام للملاكمين، فإذا تحلوا بالانضباط والعمل الجاد، فلا يزال بإمكانكم القتال في هذا العمر».

الملاكمة
أميركا
لاس فيجاس
آخر الأخبار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
علوم الدار
"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"
اليوم 12:31
بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي
الرياضة
بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي
اليوم 17:00
نازحون في قطاع غزة يسعون للحصول على الطعام
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى وقف حرب غزة
اليوم 16:59
«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية
اقتصاد
«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية
اليوم 16:58
«دول التعاون» تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات
اقتصاد
«دول التعاون» تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©