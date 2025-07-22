كروس يطلق قنبلة: لم أكن من مشجعي ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل أيام قليلة، مُنح توني كروس، البالغ من العمر الآن 35 عاماً، وسام الاستحقاق من ولاية مكلنبورج فوربومرن، في ألمانيا، وخلال خطابه، لم يغفل عن ذكر ريال مدريد، مع أنه هذه المرة جاء باعتراف مفاجئ، واستغل لاعب خط الوسط الألماني هذه اللحظة لتوضيح شائعة قديمة.

فرغم انتشار صورة قديمة له وهو يرتدي قميص ريال مدريد الاحتياطي فور انضمامه للنادي، كشف كروس أنه لم يكن يوماً من مشجعي العملاق الإسباني، واعترف كروس بأنه كان يشجع فيردر بريمن منذ صغره، قائلاً: «لسببٍ ما، كنت أرتدي قميص لويس فيجو من ريال مدريد، ولم أكن أدرك كم سيفيدني ذلك، لم أكن يوماً مشجعاً لريال مدريد»

وأضاف: «ثم انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالطبع، كان جميع مشجعي ريال مدريد يقولون: إنه مشجعٌ دائم، يرتدي القميص منذ أن كان في السابعة من عمره، كل هذا غير صحيح، لكن الصورة ساعدتني»، ورغم أن توني كروس لم يكن مشجعاً لريال مدريد في صغره، إلا أنه أصبح في نهاية المطاف أحد أعظم أساطير النادي.

وتخرج النجم الألماني في أكاديمية بايرن ميونيخ، وقضى فترة إعارة في باير ليفركوزن قبل أن يعود إلى ميونيخ كنجم لامع، في عام 2014، ومع تعثر مفاوضات تجديد عقده، قرر الانتقال إلى ريال مدريد، وهي صفقة ساهمت فيها، وللمفارقة، تلك الصورة القديمة.

وبالقميص الأبيض، خاض كروس 465 مباراة، وفاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية، من بين العديد من الألقاب الأخرى.

ولا شك أن أسطورة ريال مدريد، لاعبٌ لم تكن بداياته في النادي واعدة، لكنه أصبح ركيزة أساسيةً من ركائز الفريق، وترك رحيله فراغاً ملحوظاً في سانتياغو برنابيو.